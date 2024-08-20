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Байден приписав собі в політичні здобутки протистояння України агресії РФ

20 серпня 2024 11:33
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Джо Байден висловився про Україну на з'їзді Демократичної партії
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Президент США Джо Байден заявив, що протистояння України нападу Росії є одним з досягнень у його політичній кар'єрі. Також він згадав про війну між Палестиною та Ізраїлем та висловився про Дональда Трампа.

Про це він заявив на з'їзді Демократичної партії, як повідомляє 20 серпня Голос Америки.

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Президент США Джо Байден під час свого виступу у зверненні описав головні принципи та досягнення своєї політики. Зокрема для Америки, за словами Байдена, вдалося покращити захист середнього класу, розвинути інфраструктуру та виробництво мікрочіпів, збільшити кількість робочих місць та розпочати роботу над зниженням цін на рецептурні ліки.

Також Джо Байден пригадав про роботу над зміцненням НАТО. 

"Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО", — сказав Джо Байден. 

Не обійшлося без критики: Байден згадав про свого попередника Трампа та заявив, що лідерство США у світі є надзвичайно важливим, щоб протистояти Росії та Китаю.

Що Байден сказав про Україну

Джо Байден, називаючи свої "перемоги" під час ведення політики, згадав також й про Україну та додав, що його наступниця, Камала Гарріс, також ставить собі за мету протистояння Росії.

"Ми ніколи не схилимось перед Путіним. Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", — додав Байден.

Також він пригадав про нещодавній обмін з Росією, в рамках якого вдалося повернути кількох американців додому, яких незаконно ув'язнила влада Кремля.

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