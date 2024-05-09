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Байден пригрозил Израилю на фоне операции в Рафах в секторе Газа

9 мая 2024 08:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Байден пригрозил Израилю на фоне операции в Рафах в секторе Газа
Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент США Джо Байден пригрозил Израилю прекратить поставки военной помощи в случае, если тот начнет полномасштабное наступление на город Рафах на юге сектора Газа. Однако американский лидер пообещал предоставлять оружие для оборонных целей.

Об этом Байден сказал в интервью для CNN.

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"Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для операций в городах", — сказал Байден, говоря о возможности прекращения военной помощи .

В то же время он признал, что в результате использования американского оружия в секторе Газа погибли гражданские люди. Однако, по словам Байдена, Израиль будет продолжать получать оружие для целей обороны.

Напомним, на днях Израиль взял под контроль КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

На прошлой неделе Соединенные Штаты приостановили отправку американских боеприпасов в Израиль . Это первый случай с момента атаки ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года.

Джо Байден
США
Израиль
Сектор Газа
военные действия

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