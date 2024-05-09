Байден пригрозив Ізраїлю на тлі операції у місті Рафах у секторі Гази

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пригрозив Ізраїлю припинити постачання військової допомоги у випадку, якщо той почне повномасштабний наступ на місто Рафах на півдні сектора Гази. Однак, американський лідер пообіцяв надавати зброю для оборонних цілей.

Про це Байден сказав у інтерв'ю для CNN.

Читайте також:

Що думає Байден про військову операцію Ізраїлю в Рафаху

"Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах — вони ще не увійшли в Рафах — якщо вони увійдуть в Рафах, я не постачатиму зброю, яка історично використовувалася для операцій в містах", — сказав Байден, говорячи про можливість припинення військової допомоги.

Водночас він визнав, що внаслідок використання американської зброї у Секторі Гази загинули цивільні люди. Однак, за словами Байдена, Ізраїль продовжуватиме отримувати зброю для оборонних цілей.

Нагадаємо, днями Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах", який відділяє сектор Гази від Єгипту. Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ під час нічної операції ліквідувала близько 20 бойовиків, виявила три "важливих" тунелі та знищила понад 150 цілей.

Минулого тижня Сполучені Штати призупинили відправку американських боєприпасів до Ізраїлю. Це є першим таким випадком з моменту атаки ХАМАС на територію Ізраїлю в жовтні 2023 року.