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Байден может снять свою кандидатуру с выборов, — СМИ

6 мая 2024 09:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден может снять свою кандидатуру с выборов, — СМИ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может снять свою кандидатуру с избирательной гонки уже летом. Вероятно, он сделает это в пользу жены бывшего президента Барака Обамы — Мишель Обамы.

Об этом сообщает Der Spiegel.

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Издание пишет, что в Демократической партии США рассматривают возможность, что президент Байден может объявить свое решение об участии в следующих выборах во время партийного съезда в Чикаго в августе 2024 года.

По данным Der Spiegel, Мишель Обаму уже включили в список потенциальных кандидатов, по которым проводятся общественные слушания.

"Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев", — говорится в материале.

Одной из причин возможного решения Байдена есть возраст. Две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Многие американцы выражают свое недовольство с возможностью возвращения экс-президента Дональда Трампа в Белый дом. Среди факторов, влияющих на эту позицию, возраст Трампа и многочисленные судебные дела.

Напомним, после принятия финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден меняет стратегию. В преддверии выборов команда главы Белого дома планирует уменьшить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.

Также Трамп заявил, что в случае поражения на президентских выборах в ноябре этого года он инициирует "наказание Джо Байдену за все его преступления". В то же время, он требует иммунитет в Верховном суде США.

Джо Байден
США
выборы
Барак Обама
президент

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