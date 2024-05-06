Байден може зняти свою кандидатуру з виборів, — ЗМІ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів вже влітку. Ймовірно, він зробить це на користь дружини колишнього президента Барака Обами — Мішель Обами.

Про це повідомляє Der Spiegel.

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Видання пише, в Демократичній партії США розглядають можливість, що президент Байден може оголосити своє рішення щодо участі у наступних виборах під час партійного з'їзду в Чикаго у серпні 2024 року.

За даними Der Spiegel, Мішель Обаму вже включили до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

"Ідея жінки-президента надихає багатьох американців", — йдеться у матеріалі.

Однією з причин можливого рішення Байдена є вік. Дві третини американців вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Багато американців висловлюють своє незадоволення із можливістю повернення експрезидента Дональда Трампа до Білого дому. Серед факторів, які впливають на цю позицію, — вік Трампа і численні судові справи.

Нагадаємо, після ухвалення фінансування для України у розмірі 61 мільярдів доларів президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінює стратегію. Напередодні виборів команда очільника Білого дому планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні.

Також Трамп заявив, що у разі його поразки на президентських виборах у листопаді цього року він ініціює "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Водночас він вимагає імунітет у Верховному суді США.