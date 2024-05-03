Байден звинуватив ключових партнерів США у ксенофобії — подробиці скандалу

Президент США Джо Байден.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Японію та Індію "ксенофобськими" державами, які не бажають пускати іммігрантів. У Білому домі поспішили заявити, що президент не мав наміру образити жодну з цих країн.

Про це повідомляє The Guardian у п'ятницю, 3 травня.

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Заява американського президента пролунала на заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію Байдена. Американський лідер наголосив, що вибори в США цього листопада присвячені "свободі, Америці та демократії".

"Ми раді іммігрантам. Подумайте про це. Чому Китай так сильно гальмує в плані економіки? Чому Японія має проблеми, чому у Росії і Індії є проблеми? Тому що вони ксенофоби. Вони не хочуть іммігрантів", — заявив Байден.

Варто зазначити, що кілька тижнів тому президент США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіди і назвав американо-японський альянс непорушним. Індія, як запевнили у Держдепі, також є ключовим партнером США.

Радник Байдена з національної безпеки Джон Кірбі спробував виправити ситуацію.

"Наші союзники та партнери добре знають, як президент Байден цінує їх, їхню дружбу та співпрацю. Вони розуміють, наскільки він цілковито відданий ідеї альянсів і партнерства", — заявив Кірбі.

Він також додав, що президент лише "висловив ширшу точку зору щодо імміграційної політики США".

Раніше ми повідомляли, що перший пакет військової допомоги Україні, вартістю у мільярд доларів, буде передано нашій державі до кінця тижня.

Байден підписав законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 млрд доларів. Окрім того, він підписав й надання допомоги іншим союзним країнам.