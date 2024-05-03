Байден обвинил ключевых партнеров США в ксенофобии — подробности скандала

Президент США Джо Байден.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Японию и Индию "ксенофобскими" государствами, не желающими пускать иммигрантов. В Белом доме поспешили заявить, что президент не собирался обидеть ни одну из этих стран.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 3 мая.

Читайте также:

Байден заявил о ксенофобии в Японии и Индии

Заявление американского президента прозвучало на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена. Американский лидер подчеркнул, что выборы в США в этом ноябре посвящены "свободе, Америке и демократии".

"Мы рады иммигрантам. Подумайте об этом. Почему Китай так сильно тормозит в плане экономики? Почему у Японии проблемы, почему у России и Индии есть проблемы? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов", — заявил Байден.

Несколько недель назад президент США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисиды и назвал американо-японский альянс незыблемым. Индия, по заверению в Госдепе, также является ключевым партнером США.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби попытался устранить ситуацию.

"Наши союзники и партнеры хорошо знают, как президент Байден ценит их, их дружбу и сотрудничество. Они понимают, насколько он полностью привержен идее альянсов и партнерства", — заявил Кирби.

Он также добавил, что президент лишь "выразил более широкую точку зрения по иммиграционной политике США".

Ранее мы сообщали, что первый пакет военной помощи Украине, стоимостью в миллиард долларов, будет передан нашему государству до конца недели.

Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Кроме того, он подписал и оказание помощи другим союзным странам.