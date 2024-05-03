Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Байден обвинил ключевых партнеров США в ксенофобии — подробности скандала arrow

Байден обвинил ключевых партнеров США в ксенофобии — подробности скандала

3 мая 2024 08:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Байден обвинил ключевых партнеров США в ксенофобии — подробности скандала
Президент США Джо Байден.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Японию и Индию "ксенофобскими" государствами, не желающими пускать иммигрантов. В Белом доме поспешили заявить, что президент не собирался обидеть ни одну из этих стран.

Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 3 мая.

Читайте также:

Байден заявил о ксенофобии в Японии и Индии

Заявление американского президента прозвучало на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена. Американский лидер подчеркнул, что выборы в США в этом ноябре посвящены "свободе, Америке и демократии".

"Мы рады иммигрантам. Подумайте об этом. Почему Китай так сильно тормозит в плане экономики? Почему у Японии проблемы, почему у России и Индии есть проблемы? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов", — заявил Байден.

Несколько недель назад президент США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисиды и назвал американо-японский альянс незыблемым. Индия, по заверению в Госдепе, также является ключевым партнером США.

Советник Байдена по национальной безопасности Джон Кирби попытался устранить ситуацию.

"Наши союзники и партнеры хорошо знают, как президент Байден ценит их, их дружбу и сотрудничество. Они понимают, насколько он полностью привержен идее альянсов и партнерства", — заявил Кирби.

Он также добавил, что президент лишь "выразил более широкую точку зрения по иммиграционной политике США".

Ранее мы сообщали, что первый пакет военной помощи Украине, стоимостью в миллиард долларов, будет передан нашему государству до конца недели.

Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов. Кроме того, он подписал и оказание помощи другим союзным странам.

Джо Байден
США
Индия
Япония
мир
иммиграция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

Розклад ефірів

Всі ефіри