Байден призывает к ограничению иммунитетов для президентов США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден хочет ввести ограничения на иммунитеты для президентов. Он выступит с призывом.

Об этом сообщает Politico в понедельник, 29 июля.

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Байден планирует внести поправку в конституцию, чтобы уточнить, что президенты США не могут быть защищены иммунитетом от федерального преследования. Это ответ на решение Верховного суда по делу Дональда Трампа, которое утверждает, что президенты имеют определенную защиту от преследования за их "официальные действия" во время пребывания в должности.

"Текущее положение дел ненормально и подрывает доверие общества к решениям суда, включая те, которые затрагивают личные свободы. Мы находимся на краю пропасти", — написал Байден в статье.

По информации Politico, внести поправку в конституцию сложно, ведь для этого нужна поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.

Напомним, после того, как Джо Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке, вице-президент США Камала Гаррис заявила о намерении баллотироваться на пост президента США. В СМИ уже делают прогнозы по ее первым шагам в случае победы над Дональдом Трампом.

Ранее Байден передал свои полномочия по закону о помощи Украине главам Министерства финансов Джанет Йеллен и Государственному департаменту США Энтони Блинкену. Речь идет о документе "О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев".