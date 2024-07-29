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Байден хоче запровадити обмеження на імунітети для президентів

29 липня 2024 16:28
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Байден закликає до обмеження імунітетів для президентів США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден хоче ввести обмеження на імунітети для президентів. Він виступить із закликом.

Про це повідомляє Politico у понеділок, 29 липня.

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Байден планує внести поправку до конституції, щоб уточнити, що президенти США не можуть бути захищені імунітетом від федерального переслідування. Це відповідь на рішення Верховного суду у справі Дональда Трампа, яке стверджує, що президенти мають певний захист від переслідування за їхні "офіційні дії" під час перебування на посаді.

"Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви", — написав Байден у статті.

За інформацією Politico, внести поправку до конституції складно, адже для цього потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або з'їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих органів штатів.

Нагадаємо, після того, як Джо Байден відмовився від подальшої участі у президентських перегонах, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про намір балотуватися на посаду президента США. У ЗМІ вже роблять прогнози щодо її перших кроків у разі перемоги над Дональдом Трампом. 

Раніше Байден передав свої повноваження щодо закону про допомогу Україні очільникам Міністерства фінансів Джанет Єллен та Державного департаменту США Ентоні Блінкену. Йдеться про документ "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців". 

Джо Байден США суд Дональд Трамп президент

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