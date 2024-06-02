Lockheed Martin заключила контракт с армией США на усовершенствование систем гиперзвукового оружия

Воображаемая иллюстрация художника гиперзвукового оружия большой дальности. Фото: Lockheed Martin

Армия США заключила с компанией Lockheed Martin на предоставление дополнительных возможностей для национальной системы гиперзвукового оружия ( LRHW ). Усовершенствования включают в себя: дополнительное аккумуляторное оборудование LRHW, поддержку разработки передовых систем и программного обеспечения, комплексные логистические решения.

Об этом сообщает АрмияInform в субботу, 1 июня.

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Американская оборонная компания Lockheed Martin, по заказу Пентагона, приступила к совершенствованию наземной системы гиперзвукового оружия большой дальности LRHW. Стоимость подписанного соглашения составляет $756 млн.

"Согласно новому контракту, компания предоставит армии дополнительное аккумуляторное оборудование LRHW, поддержку систем и программного обеспечения, а также логистические решения. Она представит новый класс сверхбыстрых и маневренных гиперзвуковых ракет большой дальности с возможностью запуска с наземных мобильных платформ" , — говорится в сообщении Lockheed Martin.

Вице-президент Hypersonic Str i ke Weapon Systems в Lockheed Martin Стив Лейн отметил, что посредством этого контракта они будут поддерживать армию США в поддержке системы гиперзвукового оружия большой дальности, которая сейчас находится в руках солдат США. Также будут производить дополнительные батареи для будущей эксплуатации и будут поддерживать летные испытания.

Батарея гиперзвукового оружия большой дальности. Фото: Lockheed Martin

Как сообщает портал Army Recognition , усовершенствованная ракетная система LRHW является значительным прорывом в гиперзвуковых технологиях. Ракеты способны лететь к цели со скоростью более 5 махов, что в пять раз превышает скорость звука, что затрудняет их перехват средствами ПВО противника. Кроме того, ракета системы LRHW может маневрировать во время полета, что делает ее перехват еще более сложным.

Комплекс LRHW предназначен для уничтожения целей на больших расстояниях, что позволяет армии США поражать важные объекты глубоко по линии фронта. Гиперзвуковые ракеты запускаются с мобильных наземных платформ, что обеспечивает гибкость развертывания и использования.

Батарея Dark Eagle – система гиперзвукового оружия большой дальности LRHW. Фото: US Army

Контракт, который должен быть исполнен за 5 лет, предусматривает изготовление четырех мобильных пусковых установок с двумя ракетами в каждой и пунктов управления. Важно отметить, что комплекс Dark Eagle еще не был испытан. Последняя попытка запуска в ноябре 2023 года потерпела неудачу на этапе подготовки.

Пусковая установка функционировала исправно и в штатном режиме. Вероятно, именно поэтому Пентагон решил купить вторую батарею, чтобы иметь запасные пусковые установки, а ракеты впоследствии доработают.

Как отметили эксперты ИКК Defense Express , на изготовление первой батареи гиперзвукового комплекса LRHW, которую Армия США получила в 2021 году, понадобилось всего 2 года.

Напомним, что отсутствие у Соединенных Штатов четкой позиции по использованию Украиной западного оружия для нанесения ударов по военным целям на территории России лишает Силы обороны возможности сдержать дальнейшие наступательные действия российских захватчиков.

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