Lockheed Martin уклала контракт з армією США на вдосконалення систем гіперзвукової зброї

Уявна ілюстрація художника гіперзвукової зброї великої дальності. Фото: Lockheed Martin

Армія США уклала з компанією Lockheed Martin на надання додаткових можливостей для національної системи гіперзвукової зброї (LRHW). Удосконалення включають — додаткове акумуляторне обладнання LRHW, підтримку розробки передових систем і програмного забезпечення, комплексні логістичні рішення.

Про це повідомляє АрміяInform у суботу, 1 червня.

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Удосконалення систем гіперзвукової зброї

Американська оборонна компанія Lockheed Martin, на замовлення Пентагону, розпочала вдосконалення наземної системи гіперзвукової зброї великої дальності LRHW. Вартість підписаної угоди складає $756 млн.

"Згідно з новим контрактом, компанія надасть армії додаткове акумуляторне обладнання LRHW , підтримку систем і програмного забезпечення, а також логістичні рішення. Вона представить новий клас надшвидких і маневрених гіперзвукових ракет великої дальності з можливістю запуску з наземних мобільних платформ", — йдеться у повідомленні Lockheed Martin.

Віцепрезидент Hypersonic Str i ke Weapon Systems у Lockheed Martin Стів Лейн зазначив, що за допомогою цього контракту вони будуть підтримувати армію США у підтримці системи гіперзвукової зброї великої дальності, яка зараз знаходиться в руках солдатів США. А також вироблятимуть додаткові батареї для майбутньої експлуатації та підтримуватимуть льотні випробування.

Батарея гіперзвукової зброї великої дальності. Фото: Lockheed Martin

Як повідомляє портал Army Recognition, вдосконалена ракетна система LRHW є значним проривом у гіперзвукових технологіях. Ракети здатні летіти до цілі зі швидкістю понад 5 махів, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку, що ускладнює їх перехоплення засобами ППО противника. Крім того, ракета системи LRHW може маневрувати під час польоту, що робить її перехоплення ще більш складним.

Комплекс LRHW призначений для знищення цілей на великих відстанях, що дозволяє армії США вражати важливі об'єкти глибоко за лінією фронту. Гіперзвукові ракети запускаються з мобільних наземних платформ, що забезпечує гнучкість розгортання та використання.

Батарея Dark Eagle система гіперзвукової зброї великої дальності LRHW. Фото: U.S. Army

Контракт, який має бути виконаний за 5 років, передбачає виготовлення чотирьох мобільних пускових установок з двома ракетами в кожній і пунктів керування. Важливо зазначити, що комплекс Dark Eagle ще не був випробуваний. Остання спроба запуску в листопаді 2023 року зазнала невдачі на етапі підготовки.

Пускова установка функціонувала справно і в штатному режимі. Ймовірно, саме тому Пентагон вирішив придбати другу батарею, щоб мати запасні пускові установки, а ракети згодом доопрацюють.

Як зазначили експерти ІКК Defense Express, на виготовлення першої батареї гіперзвукового комплексу LRHW, яку Армія США отримала у 2021 році, знадобилось усього 2 роки.

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