Російські РЕБ роблять високотехнологічну західну зброю в Україні неефективною, — ЗМІ

Українська артилерія веде вогонь по російських позиціях. Фото ілюстративне: The New York Times

Російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) значно погіршили ефективність високоточної американської зброї на полі бою в Україні. Зокрема, українські військові змушені відмовлятися від боєприпасу Excalibur, точність якого впала на 6%, а вартість успішного удару зросла з 300 000 до 1,9 млн долларів.

Про це йдеться в матеріалах The Washington Post та The New York Times, які отримали конфіденційні звіти українських фахівців про проблеми у використанні зброї США.

Читайте також:

Неможливість вразити цілі

У другій половині 2022-го та на початку 2023-го використання Збройних Сил України боєприпасу Excalibur було однією зі складових успішної контрбатарейної боротьби проти ворога. Створювані Росією перешкоди системам наведення сучасної західної зброї, включаючи артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням і високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS), яка може запускати деякі американські ракети з дальністю до 50 миль, підірвали спроможність України захищати свою територію та змусили київських чиновників терміново звертатися за допомогою до Пентагону для отримання оновлень від виробників зброї.

Здатність Росії боротися з високотехнологічними боєприпасами має далекосяжні наслідки для України та її західних прихильників — потенційно забезпечуючи план для супротивників, таких як Китай та Іран. Це також одна з ключових причин того, що сили Москви відновили ініціативу та просуваються на полі бою.

Згідно з конфіденційною оцінкою, яка ґрунтувалася на прямих візуальних спостереженнях, українці спочатку досягли успіху, використовуючи 155-міліметрові снаряди Excalibur, причому на початку минулого року понад 50 відсотків точно вразили свої цілі. Протягом наступних кількох місяців цей показник впав нижче 10 відсотків, причому оцінка вказувала на російські перешкоди GPS як винуватця.

Дослідження попереджає, що пізніше в дослідницький період було випущено набагато менше снарядів, і багато хто не спостерігався, залишаючи точний рівень успіху неясним.

Але ще до того, як Сполучені Штати припинили поставки, українські артилеристи в основному припинили використовувати Excalibur, за оцінками, оскільки снаряди важче використовувати порівняно зі стандартними гаубичними снарядами, що потребує трудомістких спеціальних розрахунків і програмування. Зараз їх взагалі уникають, кажуть військові на місцях.

Високопоставлений український чиновник сказав, що Київ передав цей відгук Вашингтону, але не отримав відповіді. З подібним викликом українці зіткнулися з керованими 155-мм снарядами, наданими іншими західними країнами. Деякі використовують навігації, відмінні від GPS, і незрозуміло, чому вони також стали менш ефективними. Представники оборонного відомства США відмовилися відповідати на твердження України.

Високоточний артилерійський снаряд Excalibur є типовим для багатьох видів зброї США: дорогий і складний, але точний. Україна використовувала снаряди, випущені артилерійськими системами США, такими як M777, для знищення цілей, таких як ворожа артилерія та бронетехніка, на відстані приблизно від 15 до 24 миль.

Густа павутина глушіння

Мережа російських систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони загрожує українським льотчикам, йдеться в документах, додаючи, що деякі російські системи перешкод також перешкоджають навігаційній системі літаків. За даними оцінки, російська оборона настільки щільна, що "для українських пілотів немає відкритих вікон, де вони відчувають, що вони не під прицілом".

Згідно з оцінкою, попри певні спроби запобігти глушінню, потенційні виправлення здаються обмеженими, поки Захід не поставить винищувачі F-16. Такі сучасні літаки дозволили б ВПС України відтіснити російських пілотів, дозволивши використовувати різні види зброї з більшою дальністю та можливістю уникнути деяких систем радіоелектронної боротьби.

JDAM, скинуті з літаків, є ще одним прикладом зниження ефективності зброї.

Їх запровадження в лютому 2023 року стало несподіванкою для Росії. Але протягом кількох тижнів рівень успіху впав після того, як було виявлено "нестійкість" до перешкод, згідно з оцінкою. У той період бомби промахувались від цілі від 65 футів до приблизно трьох чвертей милі.

Україна надала відгук про проблему глушіння, а Сполучені Штати та виробники зброї поставили вдосконалені системи в травні минулого року, йдеться в документах. Системи наведення були більш стійкими, але влітку російські війська посилили контрзаходи. У липні кількість звернень впала до мінімуму. Загалом, протягом більшої частини року рівень влучень становив понад 60 відсотків.

Раніше Польща офіційно дозволила Україні бити власною зброєю по російському тилу .

Також Канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, підтримав позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо дозволу для України бити по об'єктах в Росії західною зброєю. Однак він все ще відмовляється надавати ракети Taurus.