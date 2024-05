Российские РЭБ делают высокотехнологичное западное оружие в Украине неэффективным, — СМИ

Украинская артиллерия ведет огонь по российским позициям. Фото иллюстративное: The New York Times

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно ухудшили эффективность высокоточного американского оружия на поле боя в Украине. В частности, украинские военные вынуждены отказываться от боеприпаса Excalibur, точность которого упала на 6%, а стоимость успешного удара выросла с 300 000 до 1,9 млн. долларов.

Об этом говорится в материалах The Washington Post и The New York Times, получивших конфиденциальные отчеты украинских специалистов о проблемах использования оружия США.

Невозможность поразить цели

Во второй половине 2022-го и начале 2023-го использование Вооруженных Сил Украины боеприпаса Excalibur было одной из составляющих успешной контрбатарейной борьбы против врага. Создаваемые Россией препятствия системам наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS), которая может запускать некоторые американские ракеты с дальностью до 50 миль с помощью Пентагона для получения обновлений от производителей оружия.

Способность России бороться с высокотехнологичными боеприпасами имеет далеко идущие последствия для Украины и ее западных сторонников — потенциально обеспечивая план противникам, таким как Китай и Иран. Это также одна из ключевых причин того, что силы Москвы возобновили инициативу и продвигаются на поле боя.

Согласно конфиденциальной оценке, которая основывалась на прямых визуальных наблюдениях, украинцы сначала добились успеха, используя 155-миллиметровые снаряды Excalibur, причем в начале прошлого года более 50 процентов точно поразили свои цели. В течение следующих нескольких месяцев этот показатель упал ниже 10 процентов, причем оценка указывала на российские препятствия GPS в качестве виновника.

Исследование предупреждает, что позже в исследовательский период было выпущено гораздо меньше снарядов и многие не наблюдались, оставляя точный уровень успеха неясным.

Но еще до того, как Соединенные Штаты прекратили поставки, украинские артиллеристы в основном прекратили использовать Excalibur, по оценкам, поскольку снаряды труднее использовать по сравнению со стандартными гаубическими снарядами, что требует трудоемких специальных расчетов и программирования. Сейчас их вообще уходят, говорят военные на местах.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что Киев передал этот отзыв Вашингтону, но не получил ответа. С подобным вызовом украинцы столкнулись с управляемыми 155-мм снарядами, предоставленными другими западными странами. Некоторые используют навигации, отличные от GPS, и непонятно, почему они тоже стали менее эффективными. Представители оборонного ведомства США отказались отвечать на утверждение Украины.

Высокоточный артиллерийский снаряд Excalibur типичен для многих видов оружия США: дорогой и складной, но точный. Украина использовала снаряды, выпущенные артиллерийскими системами США, такими как M777, для уничтожения целей, таких как вражеская артиллерия и бронетехника, на расстоянии от 15 до 24 миль.

Густая паутина глушения

Сеть российских систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны угрожает украинским летчикам, говорится в документах, добавляя, что некоторые российские системы помех также препятствуют навигационной системе самолетов. По данным оценки, российская оборона настолько плотна, что "для украинских пилотов нет открытых окон, где они чувствуют, что они не под прицелом".

Согласно оценке, несмотря на определенные попытки предотвратить глушение, потенциальные исправления кажутся ограниченными, пока Запад не поставит истребители F-16. Такие современные самолеты позволили бы ВВС Украины оттеснить российских пилотов, позволив использовать разные виды оружия с большей дальностью и возможностью избежать некоторых систем радиоэлектронной борьбы.

JDAM, сброшенные с самолетов, является еще одним примером понижения эффективности оружия.

Их введение в феврале 2023 г. стало неожиданностью для России. Но в течение нескольких недель уровень успеха упал после того, как была обнаружена "неустойчивость" помех, согласно оценке. В тот период бомбы промахивались от цели от 65 футов до примерно трех четвертей мили.

Украина предоставила отзыв о проблеме глушения, а Соединенные Штаты и производители оружия поставили усовершенствованные системы в мае прошлого года, говорится в документах. Системы наведения были более устойчивыми, но летом русские войска ужесточили контрмеры. В июле количество обращений упало до минимума. В целом, в течение большей части года уровень попаданий составил более 60 процентов.

