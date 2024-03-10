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Аналитики показали спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Таганроге

10 марта 2024 16:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Аналитики показали спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Таганроге
Ангар авиазавода в Таганроге. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Аналитики Frontelligence Insight опубликовали спутниковые снимки таганрогского авиационного завода, который был атакован беспилотниками 9 марта. На кадрах видно, что один из ангаров сильно поврежден.

Соответствующие снимки можно посмотреть в Twitter-аккаунте Frontelligence Insight.

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Снимки указывают на то, что на крыше видны следы поджог, что указывает на возникновение пожара. Этот ангар был местом окончательной сборки самолетов, включая Ту-95 и Ил-76, использовавшиеся для ремонта спецсамолетов.

Согласно отчету OSINT-экспертов, один из самолетов А-50, присутствовавший на территории завода 29 февраля, отсутствует на снимках от 8-9 марта. Его местоположение после этой даты неизвестно, но существует предположение о том, что он мог быть поврежден при перемещении в ангар, который впоследствии был атакован.

Авиазавод в Таганроге
Авиазавод в Таганроге. Фото: Frontelligence Insight
Авиазавод в Таганроге
Авиазавод в Таганроге. Фото: Frontelligence Insight

Издание "Милитарный" пишет, что атака произошла после заявления главы "Ростеха" Сергея Чемезова о возобновлении производства самолетов этого типа на предприятии. Это решение было принято из-за потребности Воздушно-космических сил РФ в таких самолетах и заинтересованности иностранных государств.

Напомним, россияне обвинили Украину в том, что она атаковала "Петербургский нефтяной терминал" беспилотниками со взрывчаткой.

Ранее в Москве горел завод МиГ на Ленинградском проспекте. Пожар распластался на 70 кв. м, инцидент сопровождался эвакуацией людей.

Также в Москве горел нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти". Он является главным поставщиком топлива для столичных российских аэропортов.

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