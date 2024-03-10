Аналитики показали спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Таганроге
Аналитики Frontelligence Insight опубликовали спутниковые снимки таганрогского авиационного завода, который был атакован беспилотниками 9 марта. На кадрах видно, что один из ангаров сильно поврежден.
Соответствующие снимки можно посмотреть в Twitter-аккаунте Frontelligence Insight.
Последствия удара по таганрогскому авиазаводу
Снимки указывают на то, что на крыше видны следы поджог, что указывает на возникновение пожара. Этот ангар был местом окончательной сборки самолетов, включая Ту-95 и Ил-76, использовавшиеся для ремонта спецсамолетов.
Согласно отчету OSINT-экспертов, один из самолетов А-50, присутствовавший на территории завода 29 февраля, отсутствует на снимках от 8-9 марта. Его местоположение после этой даты неизвестно, но существует предположение о том, что он мог быть поврежден при перемещении в ангар, который впоследствии был атакован.
Издание "Милитарный" пишет, что атака произошла после заявления главы "Ростеха" Сергея Чемезова о возобновлении производства самолетов этого типа на предприятии. Это решение было принято из-за потребности Воздушно-космических сил РФ в таких самолетах и заинтересованности иностранных государств.
Напомним, россияне обвинили Украину в том, что она атаковала "Петербургский нефтяной терминал" беспилотниками со взрывчаткой.
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