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Аналітики показали супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу в Таганрозі

10 березня 2024 16:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Аналітики показали супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу в Таганрозі
Ангар авіазаводу в Таганрозі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Аналітики Frontelligence Insight опублікували супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, атакованого безпілотниками 9 березня. На кадрах видно, що один з ангарів сильно пошкоджений.

Відповідні знімки можна переглянути у Twitter-акаунті Frontelligence Insight.

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Знімки вказують на те, що на даху видно сліди підпалу, що вказує на виникнення пожежі. Цей ангар був місцем остаточного збирання літаків, включаючи Ту-95 та Іл-76, які використовувалися для ремонту спецлітаків.

Згідно зі звітом OSINT-експертів, один із літаків А-50, який був присутній на території заводу 29 лютого, відсутній на знімках від 8-9 березня. Його місцеперебування після цієї дати невідоме, але є припущення про те, що він міг бути пошкоджений при переміщенні в ангар, який згодом був атакований.

Авіазавод у Таганрозі
Авіазавод у Таганрозі. Фото: Frontelligence Insight
Авіазавод у Таганрозі
Авіазавод у Таганрозі. Фото: Frontelligence Insight

Видання "Мілітарний" пише, що атака відбулася після заяви глави "Ростеху" Сергія Чемезова про відновлення виробництва літаків цього типу на підприємстві. Це рішення було прийнято через потребу Повітряно-космічних сил РФ у таких літаках та зацікавленість іноземних держав.

Нагадаємо, росіяни звинуватили Україну в тому, що вона атакувала "Петербурзький нафтовий термінал" безпілотниками з вибухівкою.

Раніше у Москві горів завод МіГ на Ленінградському проспекті. Пожежа розпласталася на 70 кв. м, інцидент супроводжувався евакуацією людей.

Також у Москві горів нафтопереробний завод "Газпромнефти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

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