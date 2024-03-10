Аналітики показали супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу в Таганрозі
Аналітики Frontelligence Insight опублікували супутникові знімки таганрозького авіаційного заводу, атакованого безпілотниками 9 березня. На кадрах видно, що один з ангарів сильно пошкоджений.
Відповідні знімки можна переглянути у Twitter-акаунті Frontelligence Insight.
Наслідки удару по таганрозькому авіазаводу
Знімки вказують на те, що на даху видно сліди підпалу, що вказує на виникнення пожежі. Цей ангар був місцем остаточного збирання літаків, включаючи Ту-95 та Іл-76, які використовувалися для ремонту спецлітаків.
Згідно зі звітом OSINT-експертів, один із літаків А-50, який був присутній на території заводу 29 лютого, відсутній на знімках від 8-9 березня. Його місцеперебування після цієї дати невідоме, але є припущення про те, що він міг бути пошкоджений при переміщенні в ангар, який згодом був атакований.
Видання "Мілітарний" пише, що атака відбулася після заяви глави "Ростеху" Сергія Чемезова про відновлення виробництва літаків цього типу на підприємстві. Це рішення було прийнято через потребу Повітряно-космічних сил РФ у таких літаках та зацікавленість іноземних держав.
Нагадаємо, росіяни звинуватили Україну в тому, що вона атакувала "Петербурзький нафтовий термінал" безпілотниками з вибухівкою.
Раніше у Москві горів завод МіГ на Ленінградському проспекті. Пожежа розпласталася на 70 кв. м, інцидент супроводжувався евакуацією людей.
Також у Москві горів нафтопереробний завод "Газпромнефти". Він є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.
Читайте Новини.LIVE!