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Аналитики ISW объяснили, заинтересован ли Путин в мирных переговорах

17 июня 2024 07:48
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Путин не заинтересован в мире с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент России Владимир Путин не заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах по миру в Украине. Он уверен в своей победе в войне.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в понедельник, 17 июня.

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Глобальный саммит мира

Абсолютное большинство стран и международных организаций, принявших участие в инициированном Украиной Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, подписали совместное коммюнике. В нем подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В коммюнике также подтверждена поддержка эксплуатации Украиной и контроль над оккупированной Россией Запорожской атомной электростанцией, обмен всех военнопленных, оборот всех "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и ряд других вопросов.

Путин не заинтересован в мире

Аналитики ISW считают, что Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь имитирует частичную заинтересованность в них в редких случаях. Он это делает для того, чтобы со временем вынудить Запад и Украину пойти на уступки.

Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в ближайшем будущем, учитывая. Это подтверждается тем, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неопределенному во время ползучего продвижения на поле боя.

Ранее мы сообщали, что президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на втором Саммите мира может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин. В то же время, наличие ордера Международного уголовного суда на его арест не является препятствием.

Напомним, что Путин мог поручить правительству повысить налоги для продолжения финансирования войны против Украины. Однако решение главы Кремля приведет к весомым последствиям для российской экономики.

Украина
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