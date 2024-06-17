Путин не заинтересован в мире с Украиной

Аналитики ISW объяснили, заинтересован ли Путин в мирных переговорах
Президент России Владимир Путин не заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах по миру в Украине. Он уверен в своей победе в войне.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в понедельник, 17 июня.
Глобальный саммит мира
Абсолютное большинство стран и международных организаций, принявших участие в инициированном Украиной Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, подписали совместное коммюнике. В нем подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В коммюнике также подтверждена поддержка эксплуатации Украиной и контроль над оккупированной Россией Запорожской атомной электростанцией, обмен всех военнопленных, оборот всех "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и ряд других вопросов.
Путин не заинтересован в мире
Аналитики ISW считают, что Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь имитирует частичную заинтересованность в них в редких случаях. Он это делает для того, чтобы со временем вынудить Запад и Украину пойти на уступки.
Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в ближайшем будущем, учитывая. Это подтверждается тем, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неопределенному во время ползучего продвижения на поле боя.
Ранее мы сообщали, что президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на втором Саммите мира может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин. В то же время, наличие ордера Международного уголовного суда на его арест не является препятствием.
Напомним, что Путин мог поручить правительству повысить налоги для продолжения финансирования войны против Украины. Однако решение главы Кремля приведет к весомым последствиям для российской экономики.
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