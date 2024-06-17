Путін не зацікавлений у мирі з Україною

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у найближчому майбутньому у сумлінних переговорах щодо миру в Україні. Він переконаний у своїй перемозі у війні.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 17 червня.

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Глобальний саміт миру

Абсолютна більшість країн та міжнародних організацій, які взяли участь в ініційованому Україною Глобальному саміті світу у Швейцарії 15-16 червня, підписали спільне комюніке. В ньому вони підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

У комюніке також підтверджено підтримку експлуатації Україною та контроль над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією, обмін всіх військовополонених, овернення всіх "депортованих та незаконно переміщених українських дітей" та низка інших питань.

Путін не зацікавлений у мирі

Аналітики ISW вважають, що Путін не зацікавлений у сумлінних переговорах і лише імітує часткову зацікавленість у них в окремих випадках. Він це робить для того, щоб з часом змусити Захід та Україну піти на поступки.

Путін навряд чи буде зацікавлений у сумлінних переговорах у найближчому майбутньому, враховуючи. Це підтверджується тим, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні, засновану на припущенні, що російські війська здатні до невизначеного в часі повзучого просування на полі бою.

Раніше ми повідомляли, що президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що на другому Саміті миру може бути присутнім і російський диктатор Володимир Путін. Водночас наявність ордера Міжнародного кримінального суду на його арешт не є перешкодою.

Нагадуємо, що Путін міг доручити уряду підвищити податки для продовження фінансування війни проти України. Однак рішення глави Кремля спричинить вагомі наслідки для російської економіки.