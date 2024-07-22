Покушение на Трампа – блоггер показал, как выглядит настоящий эффект от выстрела

Покушение на Дональда Трампа. Фото: ТСН

Во время 13 июля 2024 года произошло покушение на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа. Американский блоггер показал, как в 3D смотрится эффект от выстрела, которым попали в Трампа.

Видео было опубликовано на канале Brandon Herrera.

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Покушение на Трампа

Нападающий стрелял из AR-15 с соседней крыши. Один из шаров пробил Трампу верхнюю часть его правого уха. После стрельбы по Трампу большинство людей считают этот инцидент "постановочным покушением".

Ютубер Брендон Херрера использовал тренировочный манекен и винтовку AR-15, чтобы наглядно показать, как смотрится реальный эффект от подобного выстрела. Меньше чем за сутки видео собрало 3 миллиона просмотров.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

Между тем сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. Вроде бы те видели преступника, но ничего не делали.