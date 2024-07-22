Замах на Трампа — блогер показав, як виглядає справжній ефект від пострілу

Замах на Дональда Трампа. Фото: ТСН

Під час 13 липня 2024 року стався замах на життя кандидата в президента Дональда Трампа. Американський блогер показав, як в 3D виглядає ефект від пострілу, яким поцілили в Трампа.

Відео було опубліковано на каналі Brandon Herrera.

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Замах на Трампа

Нападник стріляв з AR-15 з сусіднього даху. Одна з куль пробила Трампу верхню частину його правого вуха. Після стрілянини по Трампу більшість людей вважає цей інцидент "постановочним замахом".

Ютубер Брендон Херрера використав тренувальний манекен і гвинтівку AR-15, щоб наочно показати, як виглядає реальний ефект від подібного пострілу. Менше ніж за добу відео зібрало 3 мільйони переглядів.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито.

А тим часом прибічники Трампа звинуватили поліцію у бездіяльності. Нібито ті бачили злочинця, але нічого не робили.