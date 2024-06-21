В РФ судят американку российского происхождения за помощь Украине

Американка российского происхождения Ксения Карелина. Фото: скриншот с видео

Американка российского происхождения Ксения Карелина предстала перед судом в России. Ее обвиняют в государственной измене из-за доната Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Суд над американкой российского происхождения

Карелина, которая родилась в России, но переехала в США более десяти лет назад и имеет двойное гражданство, рискует получить наказание от 12 лет до пожизненного заключения.

ФСБ задержала женщину в январе 2024 года, когда она посещала родственников в Екатеринбурге. Сначала Карелина была арестована за "мелкое хулиганство", однако впоследствии ей выдвинули обвинения в госизмене.

Указано, что она сделала вклад в нью-йоркскую волонтерскую организацию "Вместе для Украины", которая оказывает гуманитарную помощь украинцам.

Суд будет проходить в Екатеринбурге за закрытыми дверями.

Напомним, 16 июня в Ростове шесть заключенных СИЗО-1 взяли в заложники двух работников изолятора. Злоумышленники требовали транспорт, оружие и возможности покинуть изолятор. По данным СМИ, по меньшей мере трое из них осуждены за терроризм и связи с ИГИЛ.

Впоследствии полицейские штурмовали СИЗО, в котором заключенные удерживали двух заложников. Россияне заявили об успехе и ликвидации злоумышленников.