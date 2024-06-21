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Американка російського походження постала перед судом РФ за донат Україні

21 червня 2024 10:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ судять американку російського походження за допомогу Україні
Американка російського походження Ксенія Кареліна. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Американка російського походження Ксенія Кареліна постала перед судом в Росії. Її звинувачують у державній зраді через донат Україні. 

Про це повідомляє Reuters.

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Кареліна, яка народилася в Росії, але переїхала до США понад десять років тому і має подвійне громадянство, ризикує отримати покарання від 12 років до довічного ув'язнення.

ФСБ затримала жінку в січні 2024 року, коли вона відвідувала родичів в Єкатеринбурзі. Спочатку Кареліна була арештована за "дрібне хуліганство", однак згодом їй висунули звинувачення в держзраді.

Зазначено, що вона зробила внесок в нью-йоркську волонтерську організацію "Разом для України", яка надає гуманітарну допомогу українцям.

Суд відбудеться в Єкатеринбурзі за зачиненими дверима.

Нагадаємо, 16 червня у Ростові шестеро ув'язнених СІЗО-1 взяли в заручники двох працівників ізолятора. Зловмисники вимагали транспорт, зброю та можливість покинути ізолятор. За даними ЗМІ, щонайменше троє з них засуджені за тероризм та зв'язки з ІДІЛ. 

Згодом поліцейські штурмували СІЗО, в якому в'язні утримували двох заручників. Росіяни заявили про успіх та ліквідацію зловмисників.

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