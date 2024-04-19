Парламент Республіки Сербської виправдовує вбиство мусульман у місті Сребрениця

Парламент Республіки Сербської. Фото ілюстративне: Dragan Maksimovic/DW

У Парламенті Республіки Сербської (РС) проголосували за документ, який заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року. Тоді боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман.

Про це у четвер, 18 квітня, повідомило агентство Reuters.

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Населення обурилось і вийшло на протест

"Рішення ухвалили на тлі кампанії Сербії та Республіки Сербської проти резолюції про вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, яка обговорюється в ООН і має бути винесена на голосування Генеральної асамблеї на початку травня", — пише Reuters.

Обурені підсумками голосування, тисячі жителів столиці Республіки Сербської вийшли на протест. Відомо, що ініціатором мітингу стала владна коаліція.

Президент РС Мілорад Додік заявив, що операція армії боснійських сербів у Сребрениці була "великою помилкою" і "злочином", "але це не був геноцид". І порадив боснякам-мусульманам відкликати свою підтримку резолюції, інакше серби не зможуть жити з ними в одній державі.

Нагадаємо, проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці.

Раніше ми повідомляли, що Сербія піднімала в небо винищувачі МІГ-29. Над містом Валево, за 100 км від столиці Белграда, помітили невідомий літальний апарат.

Нагадаємо, Президент Сербії Александар Вучич заявив, що на народ його країни чекають тяжкі часи, з якими той зіткнеться найближчим часом. Він повідомив про загрозу "життєвим і національним інтересам Сербії".