Який невідомий апарат побачили у небі Сербії

Сербські винищувачі. Фото: Kosorukov Dmitry

Сьогодні Сербія піднімала в небо винищувачі МІГ-29. Над містом Валево, за 100 км від столиці Белграда, було помічено невідомий літальний апарат.

Про інцидент у повітрі повідомили у Міністерстві оборони Сербії.

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Об'єкт був на висоті понад 5 км, а потім зник

Апарат невідомого походження був зафіксований на висоті понад 5 кілометрів у суботу вранці, — уточнили сербські військові.

"На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройних сил Сербії Олександра Вучича на чергування було залучено пару винищувачів МіГ-29, а на землі чергували ракетні підрозділи сил ППО" , — наголошується в заяві Міністерства оборони країни.

Однак пізніше невідомий об'єкт зник. Винищувачі обстежили повітряний простір, а згодом отримали наказ повернутися на аеродром базування. Збройні сили Сербії продовжують моніторити небо над країною.

Нагадаємо, 29 березня у Міністерстві оборони Бельгії заявили, що дадуть Україні 100 млн євро на обслуговування винищувачів F-16.

Раніше в Сербії оголосили про "загрозу національним інтересам країни".