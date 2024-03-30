Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Сербії підняли в небо винищувачі — що сталося arrow

У Сербії підняли в небо винищувачі — що сталося

30 березня 2024 19:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Який невідомий апарат побачили у небі Сербії
Сербські винищувачі. Фото: Kosorukov Dmitry
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Сьогодні Сербія піднімала в небо винищувачі МІГ-29. Над містом Валево, за 100 км від столиці Белграда, було помічено невідомий літальний апарат.

Про інцидент у повітрі повідомили у Міністерстві оборони Сербії.

Читайте також:

Об'єкт був на висоті понад 5 км, а потім зник

Апарат невідомого походження був зафіксований на висоті понад 5 кілометрів у суботу вранці, — уточнили сербські військові.

"На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройних сил Сербії Олександра Вучича на чергування було залучено пару винищувачів МіГ-29, а на землі чергували ракетні підрозділи сил ППО" , — наголошується в заяві Міністерства оборони країни.

Однак пізніше невідомий об'єкт зник. Винищувачі обстежили повітряний простір, а згодом отримали наказ повернутися на аеродром базування. Збройні сили Сербії продовжують моніторити небо над країною.

Нагадаємо, 29 березня у Міністерстві оборони Бельгії заявили, що дадуть Україні 100 млн євро на обслуговування винищувачів F-16.

Раніше в Сербії оголосили про "загрозу національним інтересам країни".

Сербія
ППО
МіГ-29

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом