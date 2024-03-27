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У Сербії оголосили про "загрозу національним інтересам країни"

27 березня 2024 04:09
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Сербії оголосили про "загрозу національним інтересам країни"
Президент Сербії Александар Вучич. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що на народ його країни чекають тяжкі часи, з якими той зіткнеться найближчим часом. Він повідомив про загрозу "життєвим і національним інтересам Сербії". 

Про це Вучич написав на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 26 березня.

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Вучич заявив, що отримав погані новини. 

"Попереду важкі дні для Сербії. Життєві національні інтереси Сербії під загрозою. Я ознайомлю народ Сербії з усіма викликами, які нас чекають. Буде важко, як ніколи важко. Ми будемо боротися", — написав він. 
 
Вучич не став пояснювати, що саме він має на увазі. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сербія має вступити до Європейського Союзу раніше, аніж Україна. В іншому випадку ЄС "програє" Сербію Китаю.

Раніше у Белграді тисячі мітингувальників вийшли на протест на тлі організованих на кількох дільницях країни повторних парламентських та муніципальних виборів. На акцію в центрі міста прийшли прихильники опозиційної коаліції "Сербія проти насильства".

війна
Сербія
загрози
Александар Вучич

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