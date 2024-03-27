В Сербии объявили об "угрозе национальным интересам страны"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что народ его страны ждут тяжелые времена, с которыми тот столкнется в ближайшее время. Он сообщил об угрозе "жизненным и национальным интересам Сербии".
Об этом Вучич написал на своей странице в Instagram во вторник, 26 марта.
Угроза Сербии — что известно
Учитель заявил, что получил плохие новости.
"Впереди тяжелые дни для Сербии. Жизненные национальные интересы Сербии под угрозой. Я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нас ждут. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться", — написал он.
Вучич не стал объяснять, что именно он имеет в виду.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сербия должна вступить в Европейский Союз раньше Украины. В противном случае ЕС "проигрывает" Сербию Китаю.
Ранее в Белграде тысячи митингующих вышли на протест на фоне организованных на нескольких участках страны повторных парламентских и муниципальных выборов. На акцию в центре города пришли сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия".
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