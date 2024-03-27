В Сербии объявили об "угрозе национальным интересам страны"

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: скриншот

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что народ его страны ждут тяжелые времена, с которыми тот столкнется в ближайшее время. Он сообщил об угрозе "жизненным и национальным интересам Сербии".

Об этом Вучич написал на своей странице в Instagram во вторник, 26 марта.

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"Впереди тяжелые дни для Сербии. Жизненные национальные интересы Сербии под угрозой. Я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нас ждут. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться", — написал он.



Вучич не стал объяснять, что именно он имеет в виду.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сербия должна вступить в Европейский Союз раньше Украины. В противном случае ЕС "проигрывает" Сербию Китаю.

Ранее в Белграде тысячи митингующих вышли на протест на фоне организованных на нескольких участках страны повторных парламентских и муниципальных выборов. На акцию в центре города пришли сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия".