Какой неведомый объект увидели в небе Сербии

Сербские истребители. Фото: Kosorukov Dmitry

Сегодня Сербия поднимала в небо истребители МиГ-29. Над городом Валево, в 100 км от столицы Белграда, был замечен неизвестный летательный аппарат.

Об инциденте в воздухе сообщили в Министерстве обороны Сербии.

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Объект был на высоте более 5 км, а затем исчез

Аппарат неизвестного происхождения был зафиксирован на высоте более 5 километров в субботу утром, — уточнили сербские военные.

"На основании приказа президента республики и главнокомандующего вооруженными силами Сербии Александара Вучича на дежурство привлекли пару истребителей МиГ-29, на земле дежурили ракетные подразделения сил ПВО", — отмечается в заявлении Министерства обороны страны.

Однако позже объект исчез. Истребители обследовали воздушное пространство, а затем получили приказ вернуться на аэродром базирования. Вооруженные силы Сербии продолжают мониторить небо над страной.

Напомним, 29 марта в Министерстве обороны Бельгии заявили, что дадут Украине 100 млн евро на обслуживание истребителей F-16.

Ранее в Сербии объявили об "угрозе национальным интересам страны".