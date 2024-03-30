Какой неведомый объект увидели в небе Сербии

В Сербии подняли в небо истребители — что произошло
Сегодня Сербия поднимала в небо истребители МиГ-29. Над городом Валево, в 100 км от столицы Белграда, был замечен неизвестный летательный аппарат.
Об инциденте в воздухе сообщили в Министерстве обороны Сербии.
Объект был на высоте более 5 км, а затем исчез
Аппарат неизвестного происхождения был зафиксирован на высоте более 5 километров в субботу утром, — уточнили сербские военные.
"На основании приказа президента республики и главнокомандующего вооруженными силами Сербии Александара Вучича на дежурство привлекли пару истребителей МиГ-29, на земле дежурили ракетные подразделения сил ПВО", — отмечается в заявлении Министерства обороны страны.
Однако позже объект исчез. Истребители обследовали воздушное пространство, а затем получили приказ вернуться на аэродром базирования. Вооруженные силы Сербии продолжают мониторить небо над страной.
Напомним, 29 марта в Министерстве обороны Бельгии заявили, что дадут Украине 100 млн евро на обслуживание истребителей F-16.
Ранее в Сербии объявили об "угрозе национальным интересам страны".
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