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Справа України проти РФ щодо спотворення поняття геноциду — що вирішив суд ООН

2 лютого 2024 18:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Справа України проти РФ щодо спотворення поняття геноциду — що вирішив суд ООН
Засідання суду ООН. Ілюстративне фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Міжнародному суді ООН в Гаазі ухвалили попереднє рішення про юрисдикцію щодо справи України проти РФ, яка стосується "спотворення поняття геноциду". В суді вирішили, що справа може розглядатися "далі по суті".

Про це 2 лютого повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Крім того, суд "погодився вивчити питання і щодо дій України стосовно російськомовного населення і визначити, чи мав місце геноцид". Проте там відкинули прохання України визнати те, що РФ використала Конвенцію про геноцид як причину для початку війни. 

"Міжнародний суд ООН "лише частково" визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо "геноциду". Зокрема, суд визнав, що він має юрисдикцію для запиту України "винести рішення та заявити, що немає достовірних доказів того, що Україна несе відповідальність за вчинення геноциду з порушенням Конвенції про геноцид у Донецькій та Луганській областях України"", — йдеться у матеріалі.

Щодо виправдань Росії розпочати війну в Україні

Крім того, суд мав би розглянути та дати оцінку діям РФ, а саме "повномасштабне вторгнення під приводом порятунку російськомовного населення на сході України від геноциду", проте там відмовилися це вивчати, аргументуючи це "невідповідністю" такого запиту конвенції. 

"Також суд відмовився винести рішення та заявити, що визнання Росією начебто "незалежності" так званих "Донецької Народної Республіки" та "Луганської народної республік" 21 лютого 2022 року порушує Конвенцію про геноцид", — додали у статті. 

Своєю чергою наказ щодо тимчасових заходів, який було ухвалено в березні 2016 року, залишається чинним, йдеться про те, що "Росія має негайно призупинити всі військові дії в Україні та зупинити будь-які військові чи нерегулярні збройні формування під її контролем чи впливом".

Відомо, що наша держава подала позов до суду ООН 26 лютого 2022 року, де скаржиться на те, що Росія зловживає Міжнародною конвенцією щодо запобігання геноциду, аби виправдати повномасштабну війну. Під час того, як Путін оголошував про так звану "спеціальну воєнну операцію", він також заявляв, що хоче запобігти геноциду у східних областях України. 

Нагадаємо, раніше у Гаазі винесли рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансуванні тероризму. Суд визнав РФ частково винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також ми писали, що Міжнародний суд ООН хоче провести слухання у справі збиття літака МН17. Судді винесуть рішення щодо позову України проти РФ.

володимир путін
правосуддя
ООН
геноцид
Гаага
війна в Україні

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