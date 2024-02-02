Дело Украины против РФ относительно искажения понятия геноцида — что решил суд ООН

Заседание суда ООН. Иллюстративное фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

В Международном суде ООН в Гааге приняли предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против РФ, которое касается "искажения понятия геноцида". В суде решили, что дело может рассматриваться "дальше по существу".

Об этом 2 февраля сообщает издание "Радио Свобода".

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Кроме того, суд "согласился изучить вопрос и относительно действий Украины в отношении русскоязычного населения и определить, имел ли место геноцид". Однако там отвергли просьбу Украины признать то, что РФ использовала Конвенцию о геноциде как причину для начала войны.

"Международный суд ООН "лишь частично" признал свою юрисдикцию по делу Украины против РФ относительно "геноцида". В частности, суд признал, что он имеет юрисдикцию для запроса Украины "вынести решение и заявить, что нет достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида с нарушением Конвенции о геноциде в Донецкой и Луганской областях Украины"", — говорится в материале.

Относительно оправданий России начать войну в Украине

Кроме того, суд должен рассмотреть и дать оценку действиям РФ, а именно "полномасштабное вторжение под предлогом спасения русскоязычного населения на востоке Украины от геноцида", однако там отказались это изучать, аргументируя это "несоответствием" такого запроса конвенции.

"Также суд отказался вынести решение и заявить, что признание Россией вроде бы "независимости" так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской народной республик" 21 февраля 2022 года нарушает Конвенцию о геноциде", — добавили в статье.

В свою очередь приказ о временных мерах, который был принят в марте 2016 года, остается в силе, говорится о том, что "Россия должна немедленно приостановить все военные действия в Украине и остановить любые военные или нерегулярные вооруженные формирования под ее контролем или влиянием".

Известно, что наше государство подало иск в суд ООН 26 февраля 2022 года, где жалуется на то, что Россия злоупотребляет Международной конвенцией по предотвращению геноцида, чтобы оправдать полномасштабную войну. Во время того, как Путин объявлял о так называемой "специальной военной операции", он также заявлял, что хочет предотвратить геноцид в восточных областях Украины.

Напомним, ранее в Гааге было вынесено решение по делу Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Суд признал РФ частично виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также мы писали, что Международный суд ООН хочет провести слушания по делу о сбытии самолета МН17. Судьи вынесут решение по иску Украины против РФ.