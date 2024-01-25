Міжнародний суд винесе рішення у справі України проти Росії щодо МН17

Зала Міжнародного суду. Фото: Facebook/Богдан Крикливенко

Міжнародний суд ООН планує провести слухання у справі збиття літака МН17 наступного тижня. Судді винесуть рішення щодо позову України проти Росії.

Про це пише Reuters.

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Справа щодо збиття МН17

Так, вже в середу, 31 січня, судді Міжнародного суду ООН винесуть рішення у справі, в якій Україна звинуватила Росію в порушенні антитерористичного договору.

У справі Київ стверджує, що Росія оснащувала і фінансувала проросійські сили на сході України, причетних до збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року, внаслідок чого загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу.

Уламки літака Boeing 777. Фото: Reuters

Також Росія порушила антидискримінаційний договір ООН, намагаючись знищити культуру етнічних татар і українців у анексованому Криму.

Що сталося з рейсом МН17

Російські військові на уламках Boeing 777. Фото: росЗМІ

17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю, коли Росія вже розпочала збройну агресію, було збито літак Boeing 777 Малайзійських авіаліній.

Тоді Міжнародним розслідуванням було встановлено, що літак збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" російського виробництва.

Відтворена частина літака. Фото: Reuters

24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в авіакатастрофі над Україною.

За кількістю жертв катастрофа рейсу МН17 стала найбільшою в історії України та найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака — тоді загинули всі 298 людей, які перебували на борту повітряного судна.

Уламки літака Boeing 777. Фото: Reuters

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН визначив дату для винесення рішення за позовом України проти Росії. Він стосується порушення країною-агресором конвенцій про заборону фінансування тероризму й подолання всіх форм расової дискримінації.

Крім того, Росія активно використовує платформу Ради Безпеки ООН щодо своїх інформаційних кампаній. Ціль цих дій — переконання світової спільноти припинити постачання озброєнь в Україну.