Международный суд вынесет решение по делу Украины против России по МН17
Международный суд ООН планирует провести слушания по делу сбивания самолета МН17 на следующей неделе. Судьи вынесут решение по иску Украины против России.
Об этом пишет Reuters.
Дело по сбитию МН17
Так, уже в среду, 31 января, судьи Международного суда ООН вынесут решение по делу, в котором Украина обвинила Россию в нарушении антитеррористического договора.
В деле Киев утверждает, что Россия оснащала и финансировала пророссийские силы на востоке Украины, причастных к сбитию рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.
Также Россия нарушила антидискриминационный договор ООН, пытаясь уничтожить культуру этнических татар и украинцев в аннексированном Крыму.
Что произошло с рейсом МН17
17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью, когда Россия уже начала вооруженную агрессию, был сбит самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний.
Тогда Международным расследованием было установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" российского производства.
24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Украиной.
По количеству жертв катастрофа рейса МН17 стала самой большой в истории Украины и самым смертоносным убытком пассажирского самолета — тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.
Напомним, что Международный суд ООН определил дату вынесения решения по иску Украины против России. Он касается нарушения страной-агрессором конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении всех форм расовой дискриминации.
Кроме того, Россия активно использует платформу Совета Безопасности ООН для своих информационных кампаний. Цель этих действий — убеждение мирового сообщества прекратить поставки вооружений в Украину.
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