Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Международный суд вынесет решение по делу Украины против России по МН17 arrow

Международный суд вынесет решение по делу Украины против России по МН17

25 января 2024 23:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Международный суд вынесет решение по делу Украины против России по МН17
Зал международного суда. Фото: Facebook/Богдан Крикливенко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Международный суд ООН планирует провести слушания по делу сбивания самолета МН17 на следующей неделе. Судьи вынесут решение по иску Украины против России.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Дело по сбитию МН17

Так, уже в среду, 31 января, судьи Международного суда ООН вынесут решение по делу, в котором Украина обвинила Россию в нарушении антитеррористического договора.

В деле Киев утверждает, что Россия оснащала и финансировала пророссийские силы на востоке Украины, причастных к сбитию рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

null
Обломки самолета Boeing 777. Фото: Reuters

Также Россия нарушила антидискриминационный договор ООН, пытаясь уничтожить культуру этнических татар и украинцев в аннексированном Крыму.

Что произошло с рейсом МН17

null
Российские военные на обломках Boeing 777. Фото: росСМИ

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью, когда Россия уже начала вооруженную агрессию, был сбит самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний.

Тогда Международным расследованием было установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" российского производства.

null
Воспроизведена часть самолета. Фото: Reuters

24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Украиной.

По количеству жертв катастрофа рейса МН17 стала самой большой в истории Украины и самым смертоносным убытком пассажирского самолета — тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.

null
Обломки самолета Boeing 777. Фото: Reuters

Напомним, что Международный суд ООН определил дату вынесения решения по иску Украины против России. Он касается нарушения страной-агрессором конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, Россия активно использует платформу Совета Безопасности ООН для своих информационных кампаний. Цель этих действий — убеждение мирового сообщества прекратить поставки вооружений в Украину.

суд
самолет
ООН
авиакатастрофа
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме