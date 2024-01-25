Международный суд вынесет решение по делу Украины против России по МН17

Зал международного суда. Фото: Facebook/Богдан Крикливенко

Международный суд ООН планирует провести слушания по делу сбивания самолета МН17 на следующей неделе. Судьи вынесут решение по иску Украины против России.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Дело по сбитию МН17

Так, уже в среду, 31 января, судьи Международного суда ООН вынесут решение по делу, в котором Украина обвинила Россию в нарушении антитеррористического договора.

В деле Киев утверждает, что Россия оснащала и финансировала пророссийские силы на востоке Украины, причастных к сбитию рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.

Обломки самолета Boeing 777. Фото: Reuters

Также Россия нарушила антидискриминационный договор ООН, пытаясь уничтожить культуру этнических татар и украинцев в аннексированном Крыму.

Что произошло с рейсом МН17

Российские военные на обломках Boeing 777. Фото: росСМИ

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью, когда Россия уже начала вооруженную агрессию, был сбит самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний.

Тогда Международным расследованием было установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" российского производства.

Воспроизведена часть самолета. Фото: Reuters

24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в авиакатастрофе над Украиной.

По количеству жертв катастрофа рейса МН17 стала самой большой в истории Украины и самым смертоносным убытком пассажирского самолета — тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Обломки самолета Boeing 777. Фото: Reuters

Напомним, что Международный суд ООН определил дату вынесения решения по иску Украины против России. Он касается нарушения страной-агрессором конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, Россия активно использует платформу Совета Безопасности ООН для своих информационных кампаний. Цель этих действий — убеждение мирового сообщества прекратить поставки вооружений в Украину.