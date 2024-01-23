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ISW пояснив, як Росія використовує Радбез ООН у своїх цілях

23 січня 2024 09:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW пояснив, як Росія використовує Радбез ООН у своїх цілях
Засідання Ради безпеки ООН. Фото: twitter.com/GazetaRu
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія активно використовує платформу Ради Безпеки ООН щодо своїх інформаційних кампаній. Ціль цих дій — переконання світової спільноти припинити постачання озброєнь в Україну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Доповідь ISW вказує на нараду, скликану Росією у Раді Безпеки ООН 22 січня. На цій зустрічі Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив західні країни в небажанні вести переговори, заявляючи про готовність Росії до діалогу.

При цьому ISW наголошує, що Лавров уточнив, що Росія зацікавлена у зміщенні нинішнього уряду України, тим самим підтверджуючи прагнення Москви змінити владу в цій країні.

На засіданні Ради безпеки ООН Лавров також говорив, що припинення бойових дій Україною врятує тисячі життів, що ISW інтерпретує як можливість Росії захопити більше територій та послабити позицію України у переговорах.

За словами Лаврова, після досягнення цілей Росії у війні росіяни та українці житимуть як брати та добрі сусіди, що ISW вважає пропозицією капітуляції України та Заходу.

На що направлені дії Росії в Раді безпеки ООН

ISW вважає, що такі загрози спрямовані на створення нестабільності та формування інформаційного фону для майбутніх агресивних дій Росії проти країн НАТО та інших пострадянських держав.

Експерти впевнені, що Росія використала засідання Ради Безпеки ООН для просування своїх інформаційних операцій з метою переконати міжнародне співтовариство зупинити постачання зброї Україні, як стверджується у звіті ISW.

Нагадаємо, що у Раді Безпеки ООН не лише не планують позбавляти РФ усіх повноважень, вони навіть не хочуть розпочинати політичну дискусію на цю тему. За словами представника України при ООН Сергія Кислиці, після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти нашої держави, Рада Безпеки ООН потребує реформування.

Крім того, на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заговорив про переговори з Україною. Він заявив, що Москва готова до них, якщо вони не будуть про те, як зберегти нинішніх керівників Києва при владі.

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Росія

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