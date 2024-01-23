ISW объяснил, как Россия использует Совбез ООН в своих целях

Заседание Совбеза ООН. Фото: twitter.com/GazetaRu

Россия активно использует платформу Совета Безопасности ООН для проведения своих информационных кампаний. Цель этих действий — убеждение мирового сообщества прекратить поставки вооружений в Украину.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Доклад ISW указывает на совещание, созванное Россией в Совете Безопасности ООН 22 января. На этой встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в нежелании вести переговоры, заявляя о готовности России к диалогу.

При этом ISW подчеркивает, что Лавров уточнил, что Россия заинтересована в смещении нынешнего правительства Украины, тем самым подтверждая стремление Москвы к изменению власти в этой стране.

На заседании Совбеза ООН Лавров также говорил, что прекращение боевых действий Украиной спасет тысячи жизней, что ISW интерпретирует как возможность России захватить больше территорий и ослабить позицию Украины в переговорах.

По словам Лаврова, после достижения целей России в войне русские и украинцы будут жить как братья и добрые соседи, что ISW считает предложением капитуляции Украины и Запада.

На что направлены действия России в Совбезе ООН

ISW полагает, что такие угрозы направлены на создание нестабильности и формирование информационного фона для будущих агрессивных действий России против стран НАТО и других постсоветских государств.

Эксперты уверены, что Россия использовала заседание Совета Безопасности ООН для продвижения своих информационных операций с целью убедить международное сообщество остановить поставки оружия Украине, как утверждается в отчете ISW.

Напомним, что в Совете Безопасности ООН не только не планируют лишать РФ всех полномочий, они даже не хотят начинать политическую дискуссию на эту тему. По словам представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, после того как Россия начала полномасштабное вторжение против нашего государства, Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании.

Кроме того, на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заговорил о переговорах с Украиной. Он заявил, что Москва готова к ним, если они будут не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти.