В Гаазі визнали РФ частково винною у сприянні тероризму

Засідання Міжнародного суду ООН в Гаазі. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Міжнародному суді ООН у Гаазі винесли рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансуванні тероризму. Суд визнав країну-терористку частково винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Як зазначається, позов було подано про порушення Росією двох чинних міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію форм расової дискримінації протягом 2015-2017 рр.

У своєму вердикті, Гаага визнала Росію винною у порушенні Конвенції про фінансування тероризму за статтею №9. За заявою президентки Суду, Джоан Доног’ю, Росія порушила зобов’язання з розслідування випадків фінансування тероризму, за якими пильнувала Україна.

Проте більшу частину звинувачень України в адресу Росії, в Гаазі визнали необґрунтованими. Ключовою проблемою стало обрання Судом консервативного підходу до трактування Конвенції та рішенням, що фінансування тероризму здійснюється виключно перерахуванням грошей, а не наданням зброї та військової техніки, через що під це не потрапила передача ЗРК "Бук" бойовикам "ДНР". Таким чином, у Гаазі визнали РФ частково винною у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, що не так давно у Гаазі цього тижня мають ухвалити рішення про розгляд нового позову України проти Російської Федерації. Його було подано за кілька днів після вторгнення російських загарбників до України 24 лютого.

Водночас в генпрокуратурі займаються дослідженням інформації від російського експолковника ГРУ Ігоря Салікова, який хоче дати свідчення в Гаазі щодо воєнних злочинів РФ в Україні. Співпраця з ексрозвідником РФ триває вже понад півроку.