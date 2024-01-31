Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow В Гаазі визнали РФ частково винною у сприянні тероризму arrow

В Гаазі визнали РФ частково винною у сприянні тероризму

31 січня 2024 18:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Гаазі визнали РФ частково винною у сприянні тероризму
Засідання Міжнародного суду ООН в Гаазі. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міжнародному суді ООН у Гаазі винесли рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансуванні тероризму. Суд визнав країну-терористку частково винною у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Читайте також:

В Гаазі оголосили вердикт у першій судовій справі України проти РФ

Як зазначається, позов було подано про порушення Росією двох чинних міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію форм расової дискримінації протягом 2015-2017 рр.

У своєму вердикті, Гаага визнала Росію винною у порушенні Конвенції про фінансування тероризму за статтею №9. За заявою президентки Суду, Джоан Доног’ю, Росія порушила зобов’язання з розслідування випадків фінансування тероризму, за якими пильнувала Україна. 

Проте більшу частину звинувачень України в адресу Росії, в Гаазі визнали необґрунтованими. Ключовою проблемою стало обрання Судом консервативного підходу до трактування Конвенції та рішенням, що фінансування тероризму здійснюється виключно перерахуванням грошей, а не наданням зброї та військової техніки, через що під це не потрапила передача ЗРК "Бук" бойовикам "ДНР". Таким чином, у Гаазі визнали РФ частково винною у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, що не так давно у Гаазі цього тижня мають ухвалити рішення про розгляд нового позову України проти Російської Федерації. Його було подано за кілька днів після вторгнення російських загарбників до України 24 лютого.

Водночас в генпрокуратурі займаються дослідженням інформації від російського експолковника ГРУ Ігоря Салікова, який хоче дати свідчення в Гаазі щодо воєнних злочинів РФ в Україні. Співпраця з ексрозвідником РФ триває вже понад півроку.

суд
ООН
Гаага
Україна
держава-спонсор тероризму
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі