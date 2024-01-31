В Гааге признали РФ частично виновной в содействии терроризму

Заседание Международного суда ООН в Гааге. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Международном суде ООН в Гааге вынесено решение по делу Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Суд признал страну-террористку частично виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Как отмечается, иск был подан о нарушении Россией двух действующих международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации форм расовой дискриминации в течение 2015-2017 гг.

В своем вердикте Гаага признала Россию виновной в нарушении Конвенции о финансировании терроризма по статье №9. По заявлению президента Суда, Джоан Донохью, Россия нарушила обязательство по расследованию случаев финансирования терроризма, за которыми следила Украина.

Однако большую часть обвинений Украины в адрес России в Гааге признали необоснованными. Ключевой проблемой стало избрание Судом консервативного подхода к трактовке Конвенции и решением, что финансирование терроризма осуществляется исключительно перечислением денег, а не предоставлением оружия и военной техники, поэтому под это не попала передача ЗРК "Бук" боевикам "ДНР". Таким образом, в Гааге признали РФ частично виновной в финансировании терроризма.

Напомним, что недавно в Гааге на этой неделе должны принять решение о рассмотрении нового иска Украины против Российской Федерации. Он был подан через несколько дней после вторжения российских захватчиков в Украину 24 февраля.

В то же время в генпрокуратуре занимаются исследованием информации от российского экс-полковника ГРУ Игоря Саликова, который хочет дать показания в Гааге по поводу военных преступлений РФ в Украине. Сотрудничество с экс-разведчиком РФ продолжается уже более полугода.