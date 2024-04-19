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Парламент Республики Сербской оправдал убийство тысяч мусульман

19 апреля 2024 01:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Парламент Республики Сербской оправдывает убийство мусульман в Сребренице
Парламент Республики Сербской. Фото иллюстративное: Dragan Maksimovic/DW
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Парламенте Республики Сербской (РС) проголосовали за документ, отрицающий геноцид в городе Сребреница в 1995 году. Тогда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Reuters.

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"Решение приняли на фоне кампании Сербии и Республики Сербской против резолюции о памяти жертв геноцида в Сребренице, которая обсуждается в ООН и должна быть вынесена на голосование Генеральной ассамблеи в начале мая", — пишет Reuters.

Возмущенные итогами голосования тысячи жителей столицы Республики Сербской вышли на протест. Известно, что инициатором митинга стала коалиция власти.

Президент РС Милорад Додик заявил, что операция армии боснийских сербов в Сребренице была "большой ошибкой" и "преступлением", "но это не был геноцид". И посоветовал боснякам-мусульманам отозвать свою поддержку резолюции, в противном случае сербы не смогут жить с ними в одном государстве.

Напомним, проект резолюции ООН, инициированный Германией и Руандой, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице.

Ранее мы сообщали, что Сербия поднимала в небо истребители МИГ-29. Над городом Валево, в 100 км от столицы Белграда, был замечен неизвестный летательный аппарат.

Напомним, Президент Сербии Александар Вучич заявил, что народ его страны ждут тяжелые времена, с которыми он столкнется в ближайшее время. 

геноцид
Сербия
протесты
голосование
резолюция

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