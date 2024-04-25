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Кім прокоментував обмеження видачі документів чоловікам за кордоном

25 квітня 2024 07:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кім прокоментував обмеження видачі документів чоловікам за кордоном
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Sipa USA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив свою думку щодо обмеження видачі військовозобов'язаним  чоловікам документів за кордоном. Він заявив, що якщо більшість підтримує закон і його виконання, то меншості слід підкорятися більшості.

Про це він розповів на каналі Фабрика новин у середу, 24 квітня.

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Коментар Віталія Кіма

"Я можу про це порозповідати лише через те, що мій брат, який на той момент… 24 рік, не був призовного віку, не зобов'язаний, скажімо так. Він з-закордону повернувся і записався до збройних сил, де зараз і знаходиться", — заявив голова Миколаївської ОВА.

Він підкреслив, що протягом останніх шести місяців громадяни закликали до справедливого закону про мобілізацію, над яким зараз працює уряд. Кім додав, що не існує рішення, яке б задовольняло кожного на 100%. Рішення, яке задовольняє 90% населення, може не влаштовувати 10%, і ці 10% часто висловлюють своє невдоволення в інтернеті. 

Кім вважає, що якщо більшість підтримує закон і його виконання, навіть якщо він не ідеальний, то меншості слід підкорятися більшості, адже не можна вважати себе важливішим за інших. 

"Хлопці, що на фронті, хлопці, які служать, які волонтерять, допомагають, якщо чесно, вони хоч і добрі, вони кажуть, що ні-ні, все це добре, все правильно, хай всі служать", — заявив Кім.

 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. 

Раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти. 

Кабінет міністрів
закон
Україна
Віталій Кім
мобілізація
військовозобов'язані

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