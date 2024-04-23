Українське консульство у Польщі призупинило прийом громадян призовного віку

Консульство України в Польщі. Фото: Polsha24

Українське посольство в Польщі оголосило про тимчасове припинення обслуговування українських громадян призовного віком. У консульстві заявляють, що це зумовлено технічними проблемами.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на отриману у консульстві інформацію.

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За інформацією від "Паспортного сервісу", видача документів, готових до видачі, була призупинена у зв’язку з технічними неполадками у закордонних відділеннях ДП Документ.

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — зазначив представник консульства.

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" опублікував відповідне повідомлення на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Однак, видача паспортів дітям до 12 років залишається можливою, оскільки для них не потрібна біометрична верифікація, як повідомили у "Паспортному сервісі".

Також повідомляється, що закордонні відділення інформуватимуть користувачів про відновлення системи видачі документів через усі офіційні канали ДП Документ.

Нагадаємо, що Кулеба пояснив, чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги.

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