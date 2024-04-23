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Украинское консульство в Польше приостановило прием граждан призывного возраста

23 апреля 2024 13:45
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Бригадир София
редактор
Украинское консульство в Польше приостановило прием граждан призывного возраста
Консульство в Польше. Фото: Polsha24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинское посольство в Польше объявило о временном прекращении обслуживания украинских граждан призывного возраста. В консульстве заявляют, что это обусловлено техническими проблемами.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на полученную в консульстве информацию.

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По информации от Паспортного сервиса, выдача документов, готовых к выдаче, была приостановлена в связи с техническими неполадками в заграничных отделениях ГП Документ.

"Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания от Министерства иностранных дел. То есть мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут соответственно действовать до закона о мобилизации. Сейчас ждем", — отметил представитель консульства.

Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" опубликовал соответствующее уведомление на своей странице в Facebook.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ. Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Однако выдача паспортов детям до 12 лет остается возможной, поскольку для них не нужна биометрическая верификация, как сообщили в "Паспортном сервисе".

Также сообщается, что зарубежные отделения будут информировать пользователей о возобновлении системы выдачи документов через все официальные каналы ГП Документ.

Напомним, что Кулеба объяснил, почему мужчинам за границей перестали предоставлять консульские услуги.

Ранее мы писали, что в Украине могут ограничить предоставление админуслуг для уклонистов.

Дмитрий Кулеба
граница
закон
МИД
военнообязанные
уклонисты

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