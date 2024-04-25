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Ким прокомментировал ограничение выдачи документов мужчинам за границей

25 апреля 2024 07:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ким прокомментировал ограничение выдачи документов мужчинам за границей
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Sipa USA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказал свое мнение об ограничении выдачи военнообязанным мужчинам документов за рубежом. Он заявил, что если большинство поддерживает закон и его исполнение, то меньшинству следует подчиняться большинству.

Об этом он рассказал на канале Фабрика новин в среду, 24 апреля.

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Комментарий Виталия Кима

"Я могу об этом рассказать только потому, что мой брат, который на тот момент… 24 год, не был призывного возраста, не обязан, скажем так. Он из-за границы вернулся и записался в вооруженные силы, где сейчас и находится" , — заявил глава Николаевской ОВА.

Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев граждане призвали к справедливому закону о мобилизации, над которым сейчас работает правительство. Ким добавил, что не существует решения, удовлетворяющего каждого на 100%. Решение, удовлетворяющее 90% населения, может не устраивать 10%, и эти 10% часто выражают свое недовольство в интернете.

Ким считает, что если большинство поддерживает закон и его исполнение, даже если он не идеален, то меньшинству следует подчиняться большинству, ведь нельзя считать себя важнее других.

"Ребята, что на фронте, ребята, что служат, что волонтёрят, помогают, если честно, они хоть и добрые, они говорят, что нет-нет, все это хорошо, все правильно, пусть все служат", — заявил Ким.

 

Напомним, Кабинет Министров Украины запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, находящимся за границей.

Ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта.

Кабинет министров
закон
Украина
Виталий Ким
мобилизация
военнообязанные

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