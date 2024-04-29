Звинувачення Суспільного від Безуглої — у КЖЕ відреагували

Редакція Суспільного. Фото: Суспільне мовлення

Нещодавно народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала роботу Суспільного мовлення та керівництво медіа. На тлі таких заяв Комісія з журналістської етики (КЖЕ) опублікувала заяву, де заявила, що підтримує суспільний мовник.

Відповідна заява з'явилася на сайті КЖЕ у понеділок, 29 квітня.

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Позиція Комісії з журналістської етики

На тлі останніх заяв та звинувачень щодо Суспільного, Комісія з журналістської етики наголосила, що підтримує реформи суспільного мовника та назвала його одним з успішних прикладів медіареформ часів незалежності. Там наголосили, що результатом цієї реформи є перетворення неповороткого державного гіганта з обласними філіями, що часто виступали рупорами влади, на конкурентне медіа, яке дотримується стандартів журналістської етики.

У КЖЕ нагадали, що під час повномасштабного вторгнення, довіра до Суспільного мовника зросла з 60,5% у 2020 до 86% у 2023 роках. Після створення Єдиного марафону, моніторинги дотримання стандартів на ньому також показують, що серед усіх мовників саме Суспільне має найменшу кількість порушень та найбільш збалансовано надає слово представникам усіх політичних фракцій у Верховній Раді України.

"Це дозволяє говорити про те, що, попри недофінансування та загальну спробу держави консолідувати інформаційні потужності — зокрема для того, аби вести інформаційну війну та протидіяти ворожим проявам пропаганди — Суспільне залишається острівцем якісного контенту, якому довіряють споживачі та до якого вони звертаються у разі, коли існує потреба швидко отримати надійну інформацію", — йдеться у заяві.

Комісія висловила свою незаперечну підтримку реформованому мовнику та наголосила, що:

тиск на мовника, зокрема шляхом поширення неперевіреної та/або недостовірної інформації політиками та іншими публічними особами, є неприпустимим;

будь-яке втручання у його редакційну політику, спрямоване на обмеження доступу представників певних верств суспільства загалом та політичних рухів безпосередньо, є надмірним втручанням у свободу медіа попри правовий режим воєнного стану;

дотримання журналістами Суспільного стандартів журналістської етики та надання об’єктивної та перевіреної інформації про поточні події є вакциною від утвердження монополізованого інформаційного простору;

забезпечення належного функціонування Суспільного, зокрема через його повноцінне фінансування, є запорукою сталості плюралізму думок навіть у воюючій країні.

Нагадаємо, нещодавно нардепка Мар'яна Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в Суспільне. За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації.

Після такої заяви Суспільне повідомило, що звернеться до голів комітетів Верховної Ради для оцінки висловлювань нардепки.