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Обвинения Суспільного от Безуглой — в КЖЭ отреагировали

29 апреля 2024 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обвинения Суспільного от Безуглой — в КЖЭ отреагировали
Редакция Суспільного. Фото: Суспільне мовлення
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно народный депутат Марьяна Безугла раскритиковала работу Суспільного мовлення и руководство медиа. На фоне таких заявлений Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) опубликовала заявление, где заявила, что поддерживает общественный вещатель.

Соответствующее заявление появилось на сайте КЖЭ в понедельник, 29 апреля.

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Позиция Комиссии по журналистской этике

На фоне последних заявлений и обвинений относительно Суспільного, Комиссия по журналистской этике подчеркнула, что поддерживает реформы общественного вещателя и назвала его одним из успешных примеров медиареформ времен независимости. Там подчеркнули, что результатом этой реформы является превращение неповоротливого государственного гиганта с часто выступавшими рупорами власти областными филиалами в конкурентное медиа, соблюдающее стандарты журналистской этики.

В КЖЕ напомнили, что во время полномасштабного вторжения доверие к Суспільному мовленню возросло с 60,5% в 2020 до 86% в 2023 годах. После создания Єдиного марафону, мониторинги соблюдения стандартов на нем также показывают, что среди всех вещателей именно Суспільне имеет наименьшее количество нарушений и наиболее сбалансировано дает слово представителям всех политических фракций в Верховной Раде Украины.

"Это позволяет говорить о том, что, несмотря на недофинансирование и общую попытку государства консолидировать информационные мощности — в частности для того, чтобы вести информационную войну и противодействовать вражеским проявлениям пропаганды — Суспільне остается островком качественного контента, которому доверяют потребители и к которому они обращаются в этом случае, когда существует необходимость быстро получить надежную информацию", — говорится в заявлении.

Комиссия выразила свою неоспоримую поддержку реформированному вещателю и подчеркнула, что:

  • давление на вещателя, в частности путем распространения непроверенной и/или недостоверной информации политиками и другими публичными лицами, недопустимо;
  • любое вмешательство в его редакционную политику, направленное на ограничение доступа представителей определенных слоев общества и политических движений непосредственно, является чрезмерным вмешательством в свободу медиа, несмотря на правовой режим военного положения;
  • соблюдение журналистами Суспільного стандарта журналистской этики и предоставление объективной и проверенной информации о текущих событиях является вакциной от утверждения монополизированного информационного пространства;
  • обеспечение надлежащего функционирования Суспільного, в частности, через его полноценное финансирование, является залогом постоянства плюрализма мнений даже в воюющей стране.

Напомним, недавно нардеп Марьяна Безугла заявила о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают на работу в Суспільне. По ее словам, таким образом, их бронируют от мобилизации.

После такого заявления Суспільне сообщило, что обратится к главам комитетов Верховной Рады для оценки высказываний нардепа.

Марьяна Безуглая
журналисты
СМИ
телемарафон
мобилизация
бронирование

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