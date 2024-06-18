Звільнення Найєма - як відрагував посадовець

Мустафа Найєм. Фото: Instagram

Кабінет міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Як відомо, тиждень тому чиновник написав заяву за власним бажанням.

На рішення Кабміну він відреагував на сторінці в Instagram.

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Реакція Найєма на звільнення

"Кабінет Міністрів України погодив рішення про моє звільнення за власним бажанням. Формальності дотримано. Дякую всім, хто допомагав і був поруч. Усій моїй команді, керівникам та працівникам Служб відновлення в областях", — йдеться у повідомленні.

Ще він подякував за співпрацю керівникам адміністрацій, головам громад та мерам міст, усім підрядним організаціям, будівельникам, проєктантам, експертам та інженерам-консультантам. А також сказав "дякую" усім партнерам, донорам та представникам міжнародних фінансових установ.

За словами Найєма, на посаді голови Держагенства відновлення він пробув рівно 505 днів. Він назвав цей період найтяжчим та найвідповідальнішим за все життя й завершив допис цитатою улюбленого актора Ентоні Хопкінса.

"Дякую. Висплюсь. І рухатимусь далі", — додав ексчиновник.

Скриншот допису Найєма

Скриншот допису Найєма

Раніше Найєм пояснив, чому написав заяву на звільнення. За його словами, рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження.

А 18 червня Кабінет міністрів ухвалив звільнення Найєма з посади голови Держагентства відновлення. Його обов’язки тимчасово буде виконувати Комендант Роман.