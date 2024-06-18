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Кабмін звільнив Мустафу Найєма — хто виконуватиме обов'язки

18 червня 2024 17:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагентства відновлення
Мустафа Найєм. Фото: пресслужба ВР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Раніше посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Про звільнення Найєма повідомила пресслужба уряду в Telegram.

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Звільнення Мустафи Найєма

Сьогодні уряд ухвалив рішення щодо звільнення Найєма Мустафи-Масі з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Також під кадрові зміни потрапили:

  • Фоменко Ігор Олександрович з посади заступника Міністра економіки України;
  • Івко Андрій Володимирович з посади першого заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;
  • Іванова Валерія Ігорівна з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

В Кабміні уточнили, що виконувати обов’язки Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури тимчасово буде Комендант Роман Анатолійович.

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Скриншот допису уряду

Раніше Найєм пояснив, чому написав заяву на звільнення. За його словами, рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження.

Також ми писали, що заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади.

Мустафа Найєм
Кабінет міністрів
відновлення
звільнення
інфраструктура

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