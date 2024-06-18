Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагентства відновлення

Мустафа Найєм. Фото: пресслужба ВР

Кабінет міністрів України у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Раніше посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Про звільнення Найєма повідомила пресслужба уряду в Telegram.

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Звільнення Мустафи Найєма

Сьогодні уряд ухвалив рішення щодо звільнення Найєма Мустафи-Масі з посади Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Також під кадрові зміни потрапили:

Фоменко Ігор Олександрович з посади заступника Міністра економіки України;

з посади заступника Міністра економіки України; Івко Андрій Володимирович з посади першого заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України;

з посади першого заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України; Іванова Валерія Ігорівна з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

В Кабміні уточнили, що виконувати обов’язки Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури тимчасово буде Комендант Роман Анатолійович.

Скриншот допису уряду

Раніше Найєм пояснив, чому написав заяву на звільнення. За його словами, рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження.

Також ми писали, що заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади.