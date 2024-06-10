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Мустафа Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення — яка причина

10 червня 2024 12:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мустафа Найєм звільнився з Держагентства відновлення
Голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм. Фото: Facebook/GoGlobal
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у понеділок, 10 червня, написав заяву на звільнення з посади. Він пояснив, що рішення ухвалив самостійно через "системні перешкоджання".

Про це Найєм повідомив у Facebook.

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Звільнення Мустафи Найєма

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", — йдеться у повідомленні.

Найєм розповів, що з листопада минулого року команда Агентства постійно зіштовхується з протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. До прикладу, відомству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. 

На його думку, це неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Тому наступного сезону можливе ускладнення військової логістики та експорту продукції.

Також посадовець наголосив на бюрократії: документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів із зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі досі не погоджені.

"Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики", — зауважив Найєм.

Він підкреслив, що невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави; затримка з фінансуванням — сповільнює, а у деяких напрямках повністю зупинило будівельні роботи.

На додаток до цього з початку року Агентству скоротили заробітну плату — великій кількості працівників було зрізано до 68% зарплати, внаслідок чого 25% колективу було втрачено й не залишилося фахових і вмотивованих людей, через що Агентство визнали неефективним.

Що відомо про Мустафу Найєма

27 січня 2023 року Мустафу Найєма призначили головою Агентства відновлення за поданням міністра Олександра Кубракова.

"Разом з ним ми починали роботу у Міністерстві, де я майже рік був його заступником, і де ми спільно започаткували перебудову і очищення Міністерства та підпорядкованих установ від безглуздої бюрократії та корупції", — пригадав посадовець.

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Скриншот допису Найєма
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Скриншот допису Найєма
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Скриншот допису Найєма

Раніше заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади. Про причини такого рішення не повідомляється.

Також ми писали, що Печерський суд Києва ухвалив рішення щодо відсторонення від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. 

Мустафа Найєм
Україна
відновлення
звільнення
інфраструктура

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