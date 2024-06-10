Мустафа Найєм звільнився з Держагентства відновлення

Голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм. Фото: Facebook/GoGlobal

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у понеділок, 10 червня, написав заяву на звільнення з посади. Він пояснив, що рішення ухвалив самостійно через "системні перешкоджання".

Про це Найєм повідомив у Facebook.

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Звільнення Мустафи Найєма

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", — йдеться у повідомленні.

Найєм розповів, що з листопада минулого року команда Агентства постійно зіштовхується з протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. До прикладу, відомству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг.

На його думку, це неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Тому наступного сезону можливе ускладнення військової логістики та експорту продукції.

Також посадовець наголосив на бюрократії: документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів із зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі досі не погоджені.

"Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики", — зауважив Найєм.

Він підкреслив, що невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави; затримка з фінансуванням — сповільнює, а у деяких напрямках повністю зупинило будівельні роботи.

На додаток до цього з початку року Агентству скоротили заробітну плату — великій кількості працівників було зрізано до 68% зарплати, внаслідок чого 25% колективу було втрачено й не залишилося фахових і вмотивованих людей, через що Агентство визнали неефективним.

Що відомо про Мустафу Найєма

27 січня 2023 року Мустафу Найєма призначили головою Агентства відновлення за поданням міністра Олександра Кубракова.

"Разом з ним ми починали роботу у Міністерстві, де я майже рік був його заступником, і де ми спільно започаткували перебудову і очищення Міністерства та підпорядкованих установ від безглуздої бюрократії та корупції", — пригадав посадовець.

Скриншот допису Найєма

Скриншот допису Найєма

Скриншот допису Найєма

Раніше заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади. Про причини такого рішення не повідомляється.

Також ми писали, що Печерський суд Києва ухвалив рішення щодо відсторонення від посади заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.