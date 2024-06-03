Ситника звільнили з НАЗК

Артем Ситник. Фото: пресслужба НАБУ

Заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади. Про причини такого рішення не повідомляється.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАЗК у понеділок, 3 червня.

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Ситника звільнено з посади

Ситник обійняв посаду 12 травня 2022 року. Він відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури;

забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, у тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Зазначимо, що раніше Артем Ситник обіймав посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Він перебував на посаді сім років, попри офіційний статус корупціонера.

У травні 2022 року голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков призначив колишнього очільника НАБУ Артема Ситника своїм заступником.

Нагадаємо, раніше НАЗК скерувало до поліції Миколаївської області інформацію про незаконне збагачення мера Очакова Сергія Бичкова.

Також не так давно у відомстві оголосили про плани оновлення механізму подання електронних декларацій, запровадивши часткове автозаповнення документів.