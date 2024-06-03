Сытника уволили из НАПК

Заместителя председателя НАПК Сытника уволили с должности — детали
Заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК в понедельник, 3 июня.
Сытник уволен с должности
Сытник вступил в свой пост 12 мая 2022 года. Он отвечал за следующие направления:
- координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры;
- обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Ранее Артем Сытник занимал должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Он занимал должность семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.
В мае 2022 года глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков назначил бывшего главу НАБУ Артема Сытника своим заместителем.
Напомним, ранее НАПК направило в полицию Николаевской области информацию о незаконном обогащении мэра Очакова Сергея Бычкова.
Также недавно в ведомстве объявили о планах обновления механизма подачи электронных деклараций, введя частичное автозаполнение документов.
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