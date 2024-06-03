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Заместителя председателя НАПК Сытника уволили с должности — детали

3 июня 2024 15:59
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Илья Рябинин
редактор
Сытника уволили из НАПК
Артем Сытник. Фото: пресс-служба НАБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК в понедельник, 3 июня.

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Сытник уволен с должности

Сытник вступил в свой пост 12 мая 2022 года. Он отвечал за следующие направления:

  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры;
  • обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Ранее Артем Сытник занимал должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Он занимал должность семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

В мае 2022 года глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков назначил бывшего главу НАБУ Артема Сытника своим заместителем.

Напомним, ранее НАПК направило в полицию Николаевской области информацию о незаконном обогащении мэра Очакова Сергея Бычкова.

Также недавно в ведомстве объявили о планах обновления механизма подачи электронных деклараций, введя частичное автозаполнение документов.

Украина
коррупция
НАПК
увольнение
работа

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