Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Мустафа Найем уходит с поста главы Госагентства восстановления — какая причина arrow

Мустафа Найем уходит с поста главы Госагентства восстановления — какая причина

10 июня 2024 12:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мустафа Найем уволился из Госагентства восстановления
Глава Госагентства восстановления Мустафа Найем. Фото: Facebook/GoGlobal
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление об освобождении от должности. Он объяснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".

Об этом Найем сообщил в Facebook.

Читайте также:

Увольнение Мустафы Найема

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", — говорится в сообщении.

Найем рассказал, что с ноября прошлого года команда Агентства постоянно сталкивается с противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий. К примеру, ведомству полностью сократили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог.

По его мнению, это неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонительного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Поэтому в следующем сезоне возможно усложнение военной логистики и экспорта продукции.

Также чиновник отметил бюрократию: документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывались в Правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые до сих пор не согласованы.

"Прямо сейчас Правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе водопровода и защиты энергетики", — отметил Найем.

Он подчеркнул, что несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием замедляет, а в некоторых направлениях полностью остановило строительные работы.

Вдобавок к этому с начала года Агентству сократили заработную плату — большому количеству работников было урезано до 68% зарплаты, в результате чего 25% коллектива были потеряны и не осталось профессиональных и мотивированных людей, из-за чего Агентство признали неэффективным.

Что известно о Мустафе Найеме

27 января 2023 Мустафу Найема назначили председателем Агентства восстановления по представлению министра Александра Кубракова.

"Вместе с ним мы начинали работу в Министерстве, где я почти год был его заместителем, и где мы совместно положили начало перестройке и очистке Министерства и подчиненных учреждений от бессмысленной бюрократии и коррупции", — вспомнил чиновник.

null
Скриншот поста Найема
null
Скриншот поста Найема
null
Скриншот поста Найема

Ранее заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник был уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.

Также мы писали, что Печерский суд Киева принял решение об отстранении от должности заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Мустафа Найем
Украина
восстановление
увольнение
инфраструктура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку