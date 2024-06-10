Мустафа Найем уволился из Госагентства восстановления

Глава Госагентства восстановления Мустафа Найем. Фото: Facebook/GoGlobal

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление об освобождении от должности. Он объяснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".

Об этом Найем сообщил в Facebook.

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Увольнение Мустафы Найема

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", — говорится в сообщении.

Найем рассказал, что с ноября прошлого года команда Агентства постоянно сталкивается с противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий. К примеру, ведомству полностью сократили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог.

По его мнению, это неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонительного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Поэтому в следующем сезоне возможно усложнение военной логистики и экспорта продукции.

Также чиновник отметил бюрократию: документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывались в Правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые до сих пор не согласованы.

"Прямо сейчас Правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, которые были заимствованы государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе водопровода и защиты энергетики", — отметил Найем.

Он подчеркнул, что несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием замедляет, а в некоторых направлениях полностью остановило строительные работы.

Вдобавок к этому с начала года Агентству сократили заработную плату — большому количеству работников было урезано до 68% зарплаты, в результате чего 25% коллектива были потеряны и не осталось профессиональных и мотивированных людей, из-за чего Агентство признали неэффективным.

Что известно о Мустафе Найеме

27 января 2023 Мустафу Найема назначили председателем Агентства восстановления по представлению министра Александра Кубракова.

"Вместе с ним мы начинали работу в Министерстве, где я почти год был его заместителем, и где мы совместно положили начало перестройке и очистке Министерства и подчиненных учреждений от бессмысленной бюрократии и коррупции", — вспомнил чиновник.

Скриншот поста Найема

Скриншот поста Найема

Скриншот поста Найема

Ранее заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник был уволен с должности. О причинах такого решения не сообщается.

Также мы писали, что Печерский суд Киева принял решение об отстранении от должности заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.