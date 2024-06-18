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Кабмин уволил Мустафу Найема — кто будет исполнять обязанности

18 июня 2024 17:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правительство уволило Мустафу Найема с должности главы Госагентства восстановления
Мустафа Найем. Фото: пресс-служба ВР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет министров Украины во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Ранее чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Об уходе Найема сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

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Увольнение Мустафы Найема

Сегодня правительство приняло решение об увольнении Найема Мустафы-Маси с должности Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Также под кадровые изменения попали:

  • Фоменко Игорь Александрович с должности заместителя Министра экономики Украины;
  • Ивко Андрей Владимирович от должности первого заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины;
  • Иванова Валерия Игоревна с должности заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В Кабмине уточнили, что исполнять обязанности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры временно будет Комендант Роман Анатольевич.

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Скриншот поста правительства

Ранее Найем объяснил, почему написал заявление об увольнении. По его словам, решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять полномочия.

Также мы писали, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности.

Мустафа Найем
Кабинет министров
восстановление
увольнение
инфраструктура

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