Правительство уволило Мустафу Найема с должности главы Госагентства восстановления

Кабмин уволил Мустафу Найема — кто будет исполнять обязанности
Кабинет министров Украины во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Ранее чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Об уходе Найема сообщила пресс-служба правительства в Telegram.
Увольнение Мустафы Найема
Сегодня правительство приняло решение об увольнении Найема Мустафы-Маси с должности Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Также под кадровые изменения попали:
- Фоменко Игорь Александрович с должности заместителя Министра экономики Украины;
- Ивко Андрей Владимирович от должности первого заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины;
- Иванова Валерия Игоревна с должности заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
В Кабмине уточнили, что исполнять обязанности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры временно будет Комендант Роман Анатольевич.
Ранее Найем объяснил, почему написал заявление об увольнении. По его словам, решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять полномочия.
Также мы писали, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности.
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