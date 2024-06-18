Правительство уволило Мустафу Найема с должности главы Госагентства восстановления

Мустафа Найем. Фото: пресс-служба ВР

Кабинет министров Украины во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Ранее чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Об уходе Найема сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

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Увольнение Мустафы Найема

Сегодня правительство приняло решение об увольнении Найема Мустафы-Маси с должности Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Также под кадровые изменения попали:

Фоменко Игорь Александрович с должности заместителя Министра экономики Украины;

с должности заместителя Министра экономики Украины; Ивко Андрей Владимирович от должности первого заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины;

от должности первого заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины; Иванова Валерия Игоревна с должности заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В Кабмине уточнили, что исполнять обязанности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры временно будет Комендант Роман Анатольевич.

Скриншот поста правительства

Ранее Найем объяснил, почему написал заявление об увольнении. По его словам, решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять полномочия.

Также мы писали, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности.