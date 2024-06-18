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Увольнение Мустафы Найема — экс-чиновник прокомментировал решение Кабмина

18 июня 2024 22:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Увольнение Найема - как отрагивал чиновник
Мустафа Найем. Фото: Instagram
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет министров Украины во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Как известно, неделю назад чиновник написал заявление по собственному желанию.

На решение Кабмина он отреагировал на странице в Instagram.

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"Кабинет Министров Украины согласовал решение о моем увольнении по собственному желанию. Формальность соблюдена. Спасибо всем, кто помогал и был рядом. Всей моей команде, руководителям и работникам Служб восстановления в областях", — говорится в сообщении.

Еще он поблагодарил за сотрудничество руководителей администраций, глав громад и мэров городов, всех подрядных организаций, строителей, проектантов, экспертов и инженеров-консультантов. А также сказал "спасибо" всем партнерам, донорам и представителям международных финансовых учреждений.

По словам Найема, на должности главы Госагенства восстановления он пробыл ровно 505 дней. Он назвал этот период самым тяжелым и ответственным за всю жизнь и завершил пост цитатой любимого актера Энтони Хопкинса.

"Спасибо. Высплюсь. И буду двигаться дальше", — добавил экс-чиновник.

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Скриншот поста Найема
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Скриншот поста Найема

Ранее Найем объяснил, почему написал заявление об увольнении. По его словам, решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять полномочия.

А 18 июня Кабинет министров принял увольнение Найема с должности главы Госагентства восстановления. Его обязанности временно будет исполнять Комендант Роман.

Мустафа Найем
Кабинет министров
увольнение
чиновники

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