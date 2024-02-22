Зустріч G20 — світові лідери засудили Росію за агресію проти України

Саміт G20 у Бразилії. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Під час саміту G20 у Бразилії 21 лютого західні міністри закордонних справ розкритикували Росії за її вторгнення в Україну. Світові лідери наголосили, що країна-агресорка має заплатити за розпочату війну.

Про це повідомило агентство Reuters у четвер, 22 лютого.

На зустрічі G20 розкритикували Росію за війну в Україні

У середу, 21 лютого, у Ріо-де-Жанейро відбулася зустріч міністрів закордонних справ, яка була призначена для підготовки порядку денного саміту G20 у листопаді 2024 року. Урядовці обговорили ситуацію на фронті в Україні та засудили Росію за агресію.

"Росія повинна бути змушена заплатити за свою агресію", — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Такої ж думки дотримуються дипломати США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції та Норвегії.

"Ми повинні підтримувати Україну доти, доки вона не стане вільною та незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", — сказав на зустрічі міністр закордонних справ Норвегії.

Крім того, міністри звинуватили ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди.

Нагадаємо, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України на 25,9 млн доларів.

Крім того, 21 лютого Швеція оголосила про надання Україні найбільшого від початку повномасштабного вторгнення пакета військової допомоги. Його загальна вартість становить 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 683 мільйонів доларів США).